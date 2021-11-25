«Для обсуждения этот вариант готов». О чём Лукашенко спросил Миклашевича?

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент призывает не торопиться и внимательно изучить каждый пункт, особенно это касается членов Конституционной комиссии, проект они получили несколько дней назад.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Наделение Конституционного суда правом официального толкования Конституции повышает роль конституционного контроля в обеспечении верховенства Конституции и ее прямого действия, сформулированы переходные положения для обеспечения надлежащего функционирования системы власти в переходный период. Таким образом, текст изменения Конституции качественно доработан как содержательно, так и редакционно, скорректирован системой взаимосвязи, юридически выверен.