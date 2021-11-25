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«Для обсуждения этот вариант готов». О чём Лукашенко спросил Миклашевича?

25 ноября 2021 20:44
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Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент призывает не торопиться и внимательно изучить каждый пункт, особенно это касается членов Конституционной комиссии, проект они получили несколько дней назад.

«Для обсуждения этот вариант готов». О чём Лукашенко спросил Миклашевича?-1

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Наделение Конституционного суда правом официального толкования Конституции повышает роль конституционного контроля в обеспечении верховенства Конституции и ее прямого действия, сформулированы переходные положения для обеспечения надлежащего функционирования системы власти в переходный период. Таким образом, текст изменения Конституции качественно доработан как содержательно, так и редакционно, скорректирован системой взаимосвязи, юридически выверен.

«Для обсуждения этот вариант готов». О чём Лукашенко спросил Миклашевича?-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть, Петр Петрович, вы готовы подписаться под этим проектом Конституции?

Петр Миклашевич:
Да, для обсуждения этот вариант готов.

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# Конституция # Александр Лукашенко # Петр Миклашевич

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