«Для обсуждения этот вариант готов». О чём Лукашенко спросил Миклашевича?

Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент призывает не торопиться и внимательно изучить каждый пункт, особенно это касается членов Конституционной комиссии, проект они получили несколько дней назад.