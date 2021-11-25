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«Всё будет зависеть от того, какой Президент придёт на смену». Лукашенко рассказал, какой видит Беларусь в будущем

25 ноября 2021 17:52
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Новости Беларуси. Работа по подготовке изменений в Конституцию вышла на финишную прямую. 25 ноября во Дворце Независимости прошло совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё будет зависеть от того, какой Президент придёт на смену». Лукашенко рассказал, какой видит Беларусь в будущем-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь, как мы все подчеркивали, останется президентской республикой. Так мы защитим основы государственности. Сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта. Но давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу, что все будет зависеть от того, какой Президент придет на смену этому Президенту. Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало.

У каждого собственные интересы. Беларусь на перекрестке всех дорог. Вот они пройдут через нас туда и обратно – и нас нет, как это было во все времена. Поэтому очень много будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу и мою роль в истории. Мы останемся в истории. Худо-бедно мы создали свое независимое суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века. Но ладно мы – часто об этом говорю – для детей нужно оставить нормальную управляемую страну и государство. Убедить людей надо, каждого, что сегодня не личное главное, а главное – в целом для нашего общества сохранить нашу государственность.

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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