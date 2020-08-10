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Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели

10 августа 2020 18:49
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Новости Беларуси. О том большинстве, которое 9 августа выбрало спокойное и мирное будущее нашей страны. Выборы – 2020 состоялись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И белорусы свой выбор сделали.

Каким был этот день для тех, кто хочет вместе строить завтра, а не рушить сегодня – в репортаже Евгения Пустового.

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-1

Это Гродно. Но так было по всей стране. К тем, для кого эти президентские выборы первые, внимание особое.

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-4

Виталий Крупович, председатель участковой комиссии № 92 Октябрьского района Гродно: 
Более 30 избирателей, которые голосуют впервые. Им подготовлены небольшие подарочки, то есть они все не обделены вниманием.

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-7

Не подарка ради, но впервые сделать свой выбор Даная Шаршавицкая пришла в восемь утра, аккурат к открытию участка. 

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-10

Даная Шаршавицкая:
Идеальный Президент должен знать, что и как делать для страны и людей. Чтобы это было не когда-то там потом, а сейчас.

Выборы в Беларуси – дело семейное. Несмотря на раннее воскресное утро, вся многодетная семья Пархомчиков в праздничном дресс-коде.  

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-13

Мария Пархомчик, многодетная мама:
Готовились мы два дня: пока платьица, бантики повыбирали. Дождались, пришли, детям очень нравится.

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Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-16

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-18

Валерий Скорожонок, певец:
Выбор абсолютно не сложный, давно определенный. Поэтому тот, кто любит по-настоящему Республику Беларусь, тот сделал правильный выбор.

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-21

Артисты и голосуют, и поют. Поддерживать климат доброжелательности старались и члены избирательных комиссий. Это заметили даже наблюдатели и зарубежные гости. 

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-24

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-26

Анна Малофеева, международный наблюдатель миссии от СНГ:
Приятно было отметить, что молодежь участвует в выборах в качестве избирателей, в качестве членов избирательных комиссий, а также в качестве наблюдателей.

Необычно было увидеть, что на участках действительно создается столпотворение за счет очередей избирателей, которые хотят высказать свое волеизъявление.

Удивительно, что люди стоят семьями, приходят с друзьями, подругами, с молодыми людьми на выборы. Это действительно создает атмосферу праздника. Людям это действительно важно.

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-29

Если на всех участках запах пирогов, то в сельской местности еще и хлеба. 

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-32

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-34

Вчера белорусы проявили активность. Были, конечно, попытки праздник омрачить. Но страна своего Президента выбрала. Предварительные данные утром 10 августа озвучила глава Центризбиркома.

Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги президентских выборов

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-37

Свою оценку выборам дали и международные наблюдатели. В Беларуси было аккредитовано около полутысячи. По линии СНГ – 184 человека. 

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Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-40

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-42

Олег Мельниченко, координатор группы наблюдателей от МПА СНГ: 
Мы считали необходимым пообщаться в том числе и с наблюдателями от оппозиционных организаций и представляющих кандидатов, которые высказывали жесткую оппозиционную позицию. Мы не получили от этих наблюдателей ни одного обращения, заявления.

Были, конечно, случаи неких сетований на какие-то нарушения. Но когда доходило дело до конкретики, мы просили показать зафиксированные факты этих нарушений, ни один наблюдатель нам не представил зафиксированных фактов с их стороны тех нарушений, о которых они говорили.

Белорусы выбрали своего Президента. Что происходило на избирательных участках и о чём рассказывают наблюдатели-45

Беларусь выбрала главу государства. Кульминацией электорального марафона должна стать инаугурация.

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