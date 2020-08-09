«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске

Новости Беларуси. В непростой период распространения коронавирусной инфекции именно Витебская область стала одной из первых, кто начал это испытание, и одной из первых, кто из него вышел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня северный регион живет в обычном ритме. Сотни тысяч избирателей здесь сделали свой выбор. Репортаж нашего витебского корреспондента Анастасии Бут.

Анастасия Бут, корреспондент:

Традиционно северный регион показал высокую явку во время досрочного голосования. Но, конечно, большинство людей пришли отдать голос за своего кандидата в основной день. Среди избирателей мы встретили немало врачей. Наконец-то их можно узнать – без защитных щитков, масок и костюмов, в которых они работали более трех месяцев.

Этого доктора, без преувеличения, знают тысячи жителей региона. Через заботливые руки высококлассного хирурга прошли несколько поколений пациентов. Николай Зуев почти полвека отдал спасению детских жизней. Доктор отмечает: сегодня огромное внимание государство уделяет здравоохранению, постоянно оснащаются клиники. А эпидемия, с которой первыми в стране столкнулись именно витебские медики, лишний раз проверила на прочность общество. И врачей, которые вновь убедились, насколько верный выбор они когда-то сделали в профессии. Потому и сегодняшний выбор важно сделать правильно.

Николай Зуев, заведующий хирургическим отделением Витебского областного детского клинического центра:

У нас есть сейчас современное оборудование, есть лапароскопическое, УЗИ, КТ, МРТ. Все, что хотите. Все для того, чтобы дети наши выживали и жили тихо, спокойно и радостно в нашей стране. И очень много зависит от того, кто руководит страной. И то, что сейчас у нас происходит, мне лично непонятно. Мне хочется, чтобы у нас была стабильная, настоящая Беларусь.

Рядом с Николаем Зуевым – Ирэна, верная спутница и в жизни, и в профессии. Тоже врач. Именно они положили начало большой врачебной династии. Двое детей, доценты, работают в больницах Витебска и параллельно преподают в медицинском университете. А старший из пяти внуков в этом году поступил в ВГМУ на бесплатное отделение.

Ирэна Зуева, анестезиолог-реаниматолог Витебской областной клинической больницы:

Я и мама, и жена, и бабушка, и еще продолжаю работать. Хочу, чтобы у нас оставались такие же условия для развития личности, творческих способностей. Дочь моя получила грант Президента за ее научные исследования в иммунологии «Лечение пневмоний у недоношенных детей». Я очень счастлива и голосую за свободную, независимую Беларусь.

Витебск первым принял ковидный удар в стране и первым же объявил о том, что инфекция взята под контроль. Большинство непрофильных больниц, которые помогали коллегам, давно вернулись к обычному режиму работы. Тем не менее, расслабляться не стоит. И это подчеркивают не только врачи.

Людмила Спиридонова, председатель участковой комиссии № 56 Первомайского района Витебска:

В этом году мы придерживаемся всех рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы. На всех членов комиссии приобретены маски, резиновые перчатки, антисептики. У нас везде развешены предостерегающие объявления – соблюдать дистанцию. Через два часа мы брызгаем, обеззараживаем воздух. У нас убирают через два часа в кабинете. Постоянно делаем дезинфекцию ручек в кабинках.