Прямой эфир

«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске

09 августа 2020 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В непростой период распространения коронавирусной инфекции именно Витебская область стала одной из первых, кто начал это испытание, и одной из первых, кто из него вышел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня северный регион живет в обычном ритме. Сотни тысяч избирателей здесь сделали свой выбор.

Репортаж нашего витебского корреспондента Анастасии Бут.

«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске-1

Анастасия Бут, корреспондент:
Традиционно северный регион показал высокую явку во время досрочного голосования. Но, конечно, большинство людей пришли отдать голос за своего кандидата в основной день. Среди избирателей мы встретили немало врачей. Наконец-то их можно узнать – без защитных щитков, масок и костюмов, в которых они работали более трех месяцев.

«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске-4

Этого доктора, без преувеличения, знают тысячи жителей региона. Через заботливые руки высококлассного хирурга прошли несколько поколений пациентов. Николай Зуев почти полвека отдал спасению детских жизней. Доктор отмечает: сегодня огромное внимание государство уделяет здравоохранению, постоянно оснащаются клиники. А эпидемия, с которой первыми в стране столкнулись именно витебские медики, лишний раз проверила на прочность общество. И врачей, которые вновь убедились, насколько верный выбор они когда-то сделали в профессии. Потому и сегодняшний выбор важно сделать правильно.

«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске-7

Николай Зуев, заведующий хирургическим отделением Витебского областного детского клинического центра:
У нас есть сейчас современное оборудование, есть лапароскопическое, УЗИ, КТ, МРТ. Все, что хотите. Все для того, чтобы дети наши выживали и жили тихо, спокойно и радостно в нашей стране. И очень много зависит от того, кто руководит страной. И то, что сейчас у нас происходит, мне лично непонятно. Мне хочется, чтобы у нас была стабильная, настоящая Беларусь.

«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске-10

Рядом с Николаем Зуевым – Ирэна, верная спутница и в жизни, и в профессии. Тоже врач. Именно они положили начало большой врачебной династии. Двое детей, доценты, работают в больницах Витебска и параллельно преподают в медицинском университете. А старший из пяти внуков в этом году поступил в ВГМУ на бесплатное отделение.

«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске-13

Ирэна Зуева, анестезиолог-реаниматолог Витебской областной клинической больницы:
Я и мама, и жена, и бабушка, и еще продолжаю работать. Хочу, чтобы у нас оставались такие же условия для развития личности, творческих способностей. Дочь моя получила грант Президента за ее научные исследования в иммунологии «Лечение пневмоний у недоношенных детей».

Я очень счастлива и голосую за свободную, независимую Беларусь.

«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске-16

Витебск первым принял ковидный удар в стране и первым же объявил о том, что инфекция взята под контроль. Большинство непрофильных больниц, которые помогали коллегам, давно вернулись к обычному режиму работы. Тем не менее, расслабляться не стоит. И это подчеркивают не только врачи.

«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске-19

Людмила Спиридонова, председатель участковой комиссии № 56 Первомайского района Витебска:
В этом году мы придерживаемся всех рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы. На всех членов комиссии приобретены маски, резиновые перчатки, антисептики. У нас везде развешены предостерегающие объявления – соблюдать дистанцию. Через два часа мы брызгаем, обеззараживаем воздух. У нас убирают через два часа в кабинете. Постоянно делаем дезинфекцию ручек в кабинках.

«Мне хочется, чтобы у нас была настоящая Беларусь». Как прошёл основной день голосования в Витебске-22

И такие меры безопасности предпринимались на протяжении недели не только в Витебской области, но и во всей Беларуси. Ведь главная цель государства – сохранение здоровой нации. И хороший Президент это точно знает.

# Выборы в Беларуси # общество # Анастасия Бут # Николай Зуев # Ирэна Зуева # Людмила Спиридонова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Мы в одной лодке. Будем раскачивать эту лодку – утонем все вместе»
09 августа 2020 20:26

Александр Лукашенко: «Мы в одной лодке. Будем раскачивать эту лодку – утонем все вместе»

Баянист Виталий Воронко: я понял, что сейчас как никогда нужна поддержка нашему Президенту
09 августа 2020 20:25

Баянист Виталий Воронко: я понял, что сейчас как никогда нужна поддержка нашему Президенту

Мининформ вынес предупреждение двум информационным ресурсам. Игорь Луцкий назвал причину
09 августа 2020 20:19

Мининформ вынес предупреждение двум информационным ресурсам. Игорь Луцкий назвал причину