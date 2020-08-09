Ни один праздник в Беларуси не обходится без каравая. Что происходило на избирательных участках в Могилёве
Новости Беларуси. Выборы в Беларуси – не только возможность отдать свой голос за будущее страны, это еще и праздничная атмосфера. Такую традицию сохранили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В это погожий летний день по всей стране развернулись тысячи локаций для отдыха и развлечений, ярмарки, дегустации, целые концертные программы.
На выборы холодным разумом и с отличным настроением – репортаж от нашего могилевского корреспондента Ирины Недобоевой.
Елена Мижулева, пекарь:
Ни один праздник в Беларуси не обходится без каравая. Ни свадьба, ни встреча гостей именитых. И выборы тоже. На каждом участке должен быть свой каравай. Это символ Беларуси.
Над созданием этих кулинарных шедевров кондитеры трудились не один день, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ассортимент душистой выпечки впечатляет: караваи, куличи, пирожные и торты. Без национального колорита не обошлось.
Елена Ахарцева, кондитер:
С чем ассоциируется наша Беларусь? Это ромашки, васильки, колосья, цветы льна. И обязательно наш герб.
Выездная торговля и кафе – на каждом участке. В день выборов встречаться компаниями, собираться, как на праздник – это давняя традиция. И сейчас она все еще в тренде – и в глубинке, и в больших городах.
Ольга Тимофеенко, заместитель генерального директора булочно-кондитерской компании:
Мы обеспечиваем торговое обслуживание на избирательных участках города Могилева. И сегодня наша продукция не только вкусна, но еще и необычайно красива. Ведь выборы – настоящий праздник для всех нас.
Пять дочерей, четверо внуков и столько же правнуков. В большой семье Валентины Мельниковой из агрогородка Сидоровичи к выборам тоже готовились. Задолго до дня голосования определились с выбором не только кандидата, но и с меню праздничного стола.
Валентина Мельникова, жительница агрогородка Сидоровичи:
У нас же в Беларуси праздник начинается с драников, блинов, сала. А на выборы у нас вдвойне получится. У нас даже песенка есть: «Могилевщина родная урожаем славится. К нам в гости приезжай и не станешь каяться».
К 9 августа готовились не только избирательные комиссии, чья зона ответственности – процесс голосования. За то, чтобы поход на выборы стал для избирателей еще и ярким культурным променадом, отвечали творческие коллективы. Концерты, конкурсы, игры...
Галина Соляник, участница коллектива «Вейнянские сударыни»:
Мы устали от этой пандемии. Нам не давали возможности встретиться. Но в воскресенье, вот честно говорим, порвём всех. Порвём, повеселимся от души.
В сельском коллективе «Вейнянские сударыни» о возрасте не вспоминают. Каждый выход на сцену – заряд бодрости и себе, и зрителю. Над репертуаром в день выборов работали долго.
Валентина Завадская, руководитель коллектива «Вейнянские сударыни»:
Мы не только празднуем, но еще хотим подарить этот праздник народу. Мы такие специфичные, радостные, стильные.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Концерт состоится при любой погоде. Артисты, которым выпала честь развлекать избирателей, продумали все до мелочей. Свои номера записывают в студиях, чтобы даже на случай непогоды ничто не омрачило праздник.
Ольга Артюхова, руководитель коллектива «Вербница»:
У нас очень разнообразная и обширная программа. Это и народная музыка, и эстрадная. Какие бы избиратели к нам ни пришли, в плохом или хорошем настроении, они всё равно уйдут с отличным настроением. Им понравится наша музыкальная программа.
Избирательный участок в агрогородке Восход. Одна из точек для голосования, где позаботились и о маленьких белорусах: здесь аниматоры, конкурсы, спортивные состязания.
Сейчас лето, и не так много развлечений. А для нас это настоящий праздник.
Нам здесь не только весело, но еще и полезно. Потому что мы здесь не только бегаем и прыгаем, но еще и получаем большой заряд позитива.