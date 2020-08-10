Александр Лукашенко, посещая БНБК: вирус остановил экономику в мире. И так получилось, что мощнейшая мировая компания работает только в Беларуси

Новости Беларуси. Политические процессы не отодвигают на второй план экономическое развитие страны – именно это основа нашей независимости. Создание высокотехнологичного агропромышленного производства в Пуховичском районе – пример экономики будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот крупнейший инвестиционный проект реализует Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. 10 августа новый комплекс, где завершается строительство предприятия полного цикла, посетил Президент. Визит был давно запланирован в рабочем графике главы государства. О без преувеличения уникальном производстве – репортаж Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Эти строительные пейзажи по масштабу очень напоминают БелАЭС. Кто видел кадры из Островца, думаю, меня поддержат. Впрочем, по тем дивидендам, которые, как планируют, БНБК принесет нашей стране, проекты тоже можно сопоставить. Судите сами: корпорация только готовится к запуску, а 70 % продукции с высокой добавленной стоимостью, которую здесь планируют производить, уже продано.

Такой интерес легко объясним. Стоимость конечной сельхозпродукции (мяса или молока) на 70 % зависит от стоимости корма. Чем больше в нем аминокислот, тем он полезнее и качественнее, а значит, дороже. Многие страны закупают полезные добавки, мы же решили наладить свое собственное производство. Таких в мире теперь уже четыре. Высокотехнологичная агропромышленная корпорация включает 12 компаний. Строить ее начали два года назад и уже готовы к первым пускам.

Александр Бильдюкевич, директор биотехнологического производства:

Запуск аминокислотного производства стартует уже с ноября этого года. То есть первым запускается мукомольное производство, потом крахмальное, глюкозное. С 2021 года запускается собственное аминокислотное производство.

Кстати, уже есть договоренность, что аминокислоты производства БНБК будет покупать мировой трейдер, который поставляет их на европейский рынок. Таким образом, вырисовываются уже реальные перспективы, о которых 10 августа рассказали Президенту страны.

Даниил Урицкий, директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации:

Здесь круто. Из зерна стоимостью 150 долларов мы будем делать триптофан стоимостью 8 000 долларов добавленной стоимости. А здесь из того же зерна не тонна, а килограмм стоит 50 тысяч долларов. Это космос.

Мощность зерносушильного комплекса рассчитана на 400 тонн в час. Всего здесь планируют перерабатывать до 750 тысяч тонн зерна. Его закупают у местных производителей. Первые поставки будут со дня на день. Примечательно: чтобы заинтересовать хозяйства продавать зерно, БНБК доплачивает премии. Александр Лукашенко на БНБК: «Политика тут одна должна быть – люди»

На предприятии в перспективе будут работать 2 100 человек. Минимальная зарплата здесь уже достигла 1 000 рублей, а у самых квалифицированных работников-биотехнологов эта цифра выше в разы. Могут себе позволить, учитывая, что ежегодно БНБК планирует зарабатывать в среднем 350 миллионов долларов.

Даниил Урицкий:

Нам уже не нужны проекты ради рабочих мест. Во-первых, рабочие места должны быть инновационные, во-вторых, должна быть прибыль. Александр Григорьевич, здесь мы планируем получить, исходя из того, что рентабельность небольшая, 15-20 %, но объем большой, 120 миллионов долларов чистой прибыли ежегодно. Здесь 200 миллионов прибыли как минимум.

Космические цифры, правда. Но этот космос ближе, чем кажется. Уже начали проектирование производства витаминов В2, В12 и С. Через три года планируют запуск. Это дополнительные деньги и возможности. Кстати, несмотря на то, что генподрядчик – китайская компания, работы не останавливались даже в период пандемии.

Александр Лукашенко:

Вирус остановил экономику во всем мире. И так получилось, что мощнейшая мировая компания работает только в Беларуси. Это наше счастье, что мы выбрали правильную тактику и не закрыли страну. Александр Лукашенко, посещая БНБК: «Это совершенно новое производство» Кстати о подарках. На БНБК Александру Лукашенко вручили золотую китайскую чашу – символ достатка и силы. Наполнена она была белорусским зерном.

– Вот, господин посол, первое зерно во Дворце Независимости.

– Пшеница с поля напротив.