От известных личностей до многодетных семей. Как голосовали на президентских выборах в Беларуси

Новости Беларуси. Среди тех, кто пришел на участки для голосования, и тысячи белорусов, для которых эти выборы стали первыми в жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Они родились уже в суверенной Беларуси и сегодня сами выбирают свое будущее. Среди них и герои нашего следующего репортажа. Впрочем, не только впервые голосующих 9 августа окружили особой заботой. Тем избирателям, кто по разным причинам не смог прийти на участок, урну для голосования доставили на дом. Итак, белорусы выбирают свое будущее – репортаж Анастасии Ярощик-Корниенко.

Здравствуйте, заходите. Мы тут собираемся уже.

Несмотря на ранний час, в пятикомнатной квартире Пархомчиков уже вовсю идут приготовления. 9 августа 2020-го для всей Беларуси день особенный. Выборы. Ксюша, Лиза, Настя, Миша, Маша, мама, папа – одним словом семь «Я» собираются на избирательный участок.

Мы едем на выборы.

Наша Беларусь. Видите, какая она большая. Мы живем вот здесь, в самом главном городе – Минске.

7.45 утра. На участках в присутствии наблюдателей и избирательной комиссии по протоколу обязательная процедура – опечатывание ящика для голосования.

И вот в 8 часов утра по всей Беларуси открываются избирательные участки. Все 5757 одновременно. Даная пришла в числе первых. Документы, бюллетень, выбор и необыкновенное волнение. Сегодня она на участке впервые в качестве избирателя.

Даная Шаршавицкая:

Идеальный Президент должен знать, что и как делать для страны и людей. Чтобы это было не когда-то там потом, а сейчас, чтобы мы знали, что мы делаем завтра, что мы ждем завтра, как мы проснемся завтра и что мы будем завтра есть.

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Чудаева голосует на дому. Все-таки возраст. В детстве она мечтала о сцене, но ее девичьи грезы в одночасье перечеркнула война. Четыре года Валентина командовала орудием зенитной артиллерии, приближала Великую Победу для будущих поколений мирной Беларуси.

Голосую за счастье, за процветающую Беларусь, и чтобы никогда не повторилась Хатынь и никаких не было на этой земле майданов.

На выборы приходили семьями. В их числе и наши герои Пархомчики.

Растить детей несложно, когда государство наше нам помогает. И это очень ощутимая поддержка.

Семьями пришли 9 августа голосовать многие известные персоны из культуры, спорта и бизнеса. Для будущего вместе с будущим поколением знаменитые папы опускали в урну бюллетень.

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Ну вы же видите, какое развитие у страны. Вы прекрасно понимаете: 92-й, 93-й – мы все лучше и лучше становимся. Сергей Тетерин: «За эти 20 с лишним лет страна расцвела»

Александр Шакутин, председатель Совета директоров предприятия «Амкодор»:

Пришли сегодня все вместе проголосовать за наше будущее, за то будущее, которое мы строим уже не один десяток лет, за ту политику, которая проводится во имя народа.

На участках были замечены и медийные персоны. Солист легендарного ансамбля «Песняры» пришел на участок в концертном костюме. Признается, что в плотном графике выступлений едва ли нашел минуту. Впрочем, больше и не надо: с выбором уже давно определился.

Валерий Скорожонок, певец:

Выбор абсолютно несложный, давно определенный. Поэтому тот, кто любит по-настоящему Республику Беларусь, тот сделал правильный выбор. Василиса Марзалюк: «Я голосую за процветающую, сильную Беларусь»

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Сегодня открылись и так называемые закрытые участки. Они начали работу в основной день в санаториях, здравницах, домах отдыха. В больницах в том числе организованы специализированные участки для тех, кто столкнулся с диагнозом COVID-19. Например, сюда, в Минскую городскую инфекционную больницу, организован подвоз тех, кто лечится амбулаторно сразу в нескольких поликлиниках столицы.

Члены избирательной комиссии таких участков обязательно не только в масках, но и в защитных костюмах. При желании избиратели могли проголосовать и на дому. Доставку урн для голосования организовали также в «красные зоны». Контакты первого уровня могли сделать свой выбор на участке с соблюдением всех мер безопасности – в маске, перчатках и со своей ручкой.

Мы очень переживали, что не сможем проголосовать в день выборов. И поэтому, когда сказали, что приедет специальная машина, отвезет, это было очень приятно. Спасибо врачам большое, также тем людям, которые организовали эту доставку.

Выполнив свой гражданский долг и насладившись атмосферой праздника, семья Пархомчиков поспешила на работу. У них маленький семейный бизнес – пекарня. Готовят пончики, блины и торты. Так решили мама-кондитер. Пока получается.

Мария Пархомчик, многодетная мама:

Как-то так посмотрела, говорю: а чего нет, давай попробуем. И вот как-то все это быстро, спонтанно, за пару дней было открыто это ИП, фирма. Все очень-очень быстро.