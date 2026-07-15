Хоккеисты минского «Динамо» начали подготовку к новому сезону

Хоккеисты минского «Динамо» с двусторонними контрактами начали подготовку к новому сезону. В тренировочном лагере – 13 спортсменов. Динамовцы уже вышли на лед и поработали в тренажерном зале. Хоккеисты с односторонними контрактами присоединятся к кэмпу 1 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В основной группе работают и новобранцы. Двусторонние контракты с минским «Динамо» подписали Мирослав Михалев и Кирилл Лозовский. Соглашение с Михалевым рассчитано на один сезон, а с Лозовским – на 5 лет.

В тренерский штаб вошли Андрей Ковалев, Андрей Михалев, Дмитрий Астапенко, Степан Горячевских, Дмитрий Журавский, Алексей Дашкевич и Борис Король. Имя главного тренера будет объявлено позже.