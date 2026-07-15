На Кубе удалось восстановить работу национальной электросети после третьего масштабного сбоя за последние 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гаване отключения длились более 30 часов подряд, а в отдаленных провинциях на восстановление уходили сутки.

Энергетическая система фактически парализована. Кубинские власти напрямую связывают затяжной дефицит электричества с многолетней финансовой и торговой блокадой со стороны Соединенных Штатов. С января 2026 года Вашингтон, объявив Кубу якобы чрезвычайной угрозой, ввел фактическую топливную блокаду, пригрозив пошлинами любой стране, которая решится поставлять энергоносители на остров.

Собственными силами Куба способна обеспечить лишь 40 % потребностей в топливе. Национальная энергосистема, изношенная до предела, рушится без запчастей и горючего. На фоне блэкаутов остановлен общественный транспорт, отменены десятки тысяч операций в больницах. В большинстве районов страны, включая Гавану, электричество дают лишь на час-два в сутки.