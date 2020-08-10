«Никто через плечо не заглядывает». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси

Сергей Мартынов, международный наблюдатель от МПА СНГ:

Общались в том числе и с наблюдателями на избирательных участках, и с членами комиссий. В целом, нам все понравилось. На все вопросы, которые мы задавали, получили исчерпывающие ответы. Конечно же, возникали вопросы, почему нет занавески в кабинках для простановки значка в бюллетене. С учетом того, что сейчас идет пандемия, всем понятно, что каждый, кто будет голосовать, тот будет дотрагиваться до этой занавески. На самом деле даже в отсутствие занавесок можно спокойно проголосовать, никто через плечо не заглядывает, находится в отдалении.