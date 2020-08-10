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«Никто через плечо не заглядывает». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси

10 августа 2020 04:58
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Новости Беларуси. Представители миссии от Исполкома стран Содружества посетили участки для голосования не только в столице и отметили хорошую подготовку проведения голосования, но и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Никто через плечо не заглядывает». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-1

В ходе мониторинга не ускользнули мельчайшие нюансы. Оценили наблюдатели и предпринятые на участках противоэпидемические меры.

«Никто через плечо не заглядывает». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-4

Сергей Мартынов, международный наблюдатель от МПА СНГ:
Общались в том числе и с наблюдателями на избирательных участках, и с членами комиссий. В целом, нам все понравилось. На все вопросы, которые мы задавали, получили исчерпывающие ответы. Конечно же, возникали вопросы, почему нет занавески в кабинках для простановки значка в бюллетене. С учетом того, что сейчас идет пандемия, всем понятно, что каждый, кто будет голосовать, тот будет дотрагиваться до этой занавески. На самом деле даже в отсутствие занавесок можно спокойно проголосовать, никто через плечо не заглядывает, находится в отдалении.

«Никто через плечо не заглядывает». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-7

Эрмек Ибраимов, международный наблюдатель от МПА СНГ:
На что обратил внимание – это на большую явку. Люди спокойно приходят, спокойно волеизъявляются. В целом организовано хорошо, доступ совершенно спокойный, агитации на участках нет. Так что все замечательно.

«Никто через плечо не заглядывает». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси-10

Свое заявление по результатам наблюдения миссия озвучит 10 августа. На общую оценку повлияет также работа групп долгосрочных наблюдателей в разных регионах страны. Они следили как за подготовкой участков, так и за агитационной кампанией.

# Выборы в Беларуси # общество # Эрмек Ибраимов # Сергей Мартынов # Фотофакт

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