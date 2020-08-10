«Никто через плечо не заглядывает». Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Беларуси

Новости Беларуси. Представители миссии от Исполкома стран Содружества посетили участки для голосования не только в столице и отметили хорошую подготовку проведения голосования, но и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Представители миссии от Исполкома стран Содружества посетили участки для голосования не только в столице и отметили хорошую подготовку проведения голосования, но и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе мониторинга не ускользнули мельчайшие нюансы. Оценили наблюдатели и предпринятые на участках противоэпидемические меры.
Сергей Мартынов, международный наблюдатель от МПА СНГ:
Общались в том числе и с наблюдателями на избирательных участках, и с членами комиссий. В целом, нам все понравилось. На все вопросы, которые мы задавали, получили исчерпывающие ответы. Конечно же, возникали вопросы, почему нет занавески в кабинках для простановки значка в бюллетене. С учетом того, что сейчас идет пандемия, всем понятно, что каждый, кто будет голосовать, тот будет дотрагиваться до этой занавески. На самом деле даже в отсутствие занавесок можно спокойно проголосовать, никто через плечо не заглядывает, находится в отдалении.
Эрмек Ибраимов, международный наблюдатель от МПА СНГ:
На что обратил внимание – это на большую явку. Люди спокойно приходят, спокойно волеизъявляются. В целом организовано хорошо, доступ совершенно спокойный, агитации на участках нет. Так что все замечательно.
Свое заявление по результатам наблюдения миссия озвучит 10 августа. На общую оценку повлияет также работа групп долгосрочных наблюдателей в разных регионах страны. Они следили как за подготовкой участков, так и за агитационной кампанией.