Олег Гайдукевич об уличных акциях: они ставили одну цель вчера – создать иллюзию большинства

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они ставили одну цель вчера – создать иллюзию большинства. Но дело даже не в этом, а вывести решение политических вопросов, которые должны решаться на избирательных участках, вывести решать на улицах и площадях. Вот это недопустимо ни в одной стране мира. И надо говорить правду, что это была основная задача. Основная задача была, чтобы на улицах и площадях Минска и других областных центров решалась судьба страны. А это страшно. Практика показывает: это откат страны не на 5 лет назад, а на 30 лет назад, на 20 лет назад. Мы должны сделать всё, я убеждён, что у нас хватает для этого ресурсов, хватает понимания людей, чтобы никогда у нас это не произошло.