БГУФК набирает студентов на пять факультетов

В Белорусском государственном университете физической культуры завершается прием документов на основной набор. Вуз выделил 1 066 мест на пять факультетов очного, заочного и платного обучения. Желающие могли определиться с пятью факультетами, это 28 специализаций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Относительно прошлых приемных кампаний в этом значительно возросла конкуренция оценки среднего балла аттестата, также спортивный университет может похвастаться выбором абитуриентов, окончивших школы с медалями. Наиболее востребованным стал на этот раз спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств.

18 июля стартуют экзаменационные вступительные испытания. Это сдача нормативов, как общих, так и по специализации. Для тех, кто является мастером спорта или имеет звания и достижения, существует льготная классификация. БГУФК дает студентам широкое профильное образование.

Марк Кот, абитуриент БГУФК:

Хочу бороться. И я считаю, что это единственный вуз, в котором можно будет и бороться, и учиться. Поступаю на тренерскую деятельность. После спорта хочу связать жизнь с тренерской деятельностью и продолжить в этом русле.

Ирина Гуслистова, декан спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта:

Все, что касается сегодняшней ситуации, конкурс достаточно высокий, очень высокий. Всегда задаем вопрос: знаем ли мы спорт. Потому что у нас очень большой конкурс всегда (и в этом году тоже) на спортивную психологию, спортивную режиссуру. И обязательно спрашиваю, есть ли разряд, активно ли занимался в школе спортом, любит ли спорт, знает ли его.

На момент четвертого дня приема документов было подано около 1 200 заявлений.