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«Не надо приводить ситуацию к беспорядкам». Какую оценку дали наблюдатели президентской кампании

10 августа 2020 08:29
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Новости Беларуси. Практически следом за председателем Центризбиркома во Дворце Республики прозвучало мнение международных наблюдателей, которые следили за ходом выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какую оценку они дали президентской кампании, узнаем у нашего корреспондента.

На связь со студией выходит Виктория Ходосок. 

«Не надо приводить ситуацию к беспорядкам». Какую оценку дали наблюдатели президентской кампании -1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Уже озвучены свежие итоги голосования. За лидера гонки Александра Лукашенко отдали свой голос более 80 % избирателей. Это больше 4,5 миллионов человек.

Наблюдатели отмечали политический накал.

«Не надо приводить ситуацию к беспорядкам». Какую оценку дали наблюдатели президентской кампании -4

Сергей Лебедев, глава Миссии СНГ, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Те, кто здесь выступал против, кто, можно сказать, бузил – это не большинство населения Беларуси. Нам об этом говорили и избиратели на избирательных участках, об этом говорит и явка. Это малая часть. Нам на пространстве СНГ надо учиться мирно проводить в рамках закона – это самое главное. Если вы недовольны, если у вас есть какие-то критические замечания, предложения – решайте это законным путем, не надо приводить ситуацию к беспорядкам. Это наше глубокое убеждение.

«Не надо приводить ситуацию к беспорядкам». Какую оценку дали наблюдатели президентской кампании -7

Центризибрком Беларуси аккредитовал 248 международных наблюдателей, из них по линии СНГ – 184 человека. Оценили нашу кампанию они высоко, каких-то организационных или технических нарушений не было.

«Не надо приводить ситуацию к беспорядкам». Какую оценку дали наблюдатели президентской кампании -10


Анна Малофеева, наблюдатель Миссии от СНГ:
Нарушение непосредственно Избирательного кодекса Беларуси не было зафиксировано мной. Приятно было отметить, что молодежь участвует в выборах в качестве избирателей, в качестве членов избирательной комиссии и в качестве наблюдателей. Люди стоят семьями, приходят с друзьями, с подругами, с молодыми людьми. Это действительно создает такую атмосферу праздника, и людям важно, что будет с их страной.

«Не надо приводить ситуацию к беспорядкам». Какую оценку дали наблюдатели президентской кампании -12

Максим Лесков, исполнительный директор негосударственной общественной организации «Российский фонд свободных выборов»:
На тех участках, где присутствовали наши наблюдатели (нас было 4 человека). Мы охватили порядка 30 избирательных участков на территории всего Минска. Мы заехали в самые отдаленные районы – Ленинский район, Фрунзенский район – там внимательно очень ознакомились с ситуацией. Нигде мы не нашли повода для того, чтобы докопаться до каких-то нарушений. Все было в полном соответствии с действующим законодательством.  

# Выборы в Беларуси # общество # Виктория Ходосок # Сергей Лебедев # Анна Малофеева # Максим Лесков # Фотофакт

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