«Не надо приводить ситуацию к беспорядкам». Какую оценку дали наблюдатели президентской кампании

Новости Беларуси. Практически следом за председателем Центризбиркома во Дворце Республики прозвучало мнение международных наблюдателей, которые следили за ходом выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какую оценку они дали президентской кампании, узнаем у нашего корреспондента. На связь со студией выходит Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Уже озвучены свежие итоги голосования. За лидера гонки Александра Лукашенко отдали свой голос более 80 % избирателей. Это больше 4,5 миллионов человек. Наблюдатели отмечали политический накал.

Сергей Лебедев, глава Миссии СНГ, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Те, кто здесь выступал против, кто, можно сказать, бузил – это не большинство населения Беларуси. Нам об этом говорили и избиратели на избирательных участках, об этом говорит и явка. Это малая часть. Нам на пространстве СНГ надо учиться мирно проводить в рамках закона – это самое главное. Если вы недовольны, если у вас есть какие-то критические замечания, предложения – решайте это законным путем, не надо приводить ситуацию к беспорядкам. Это наше глубокое убеждение.

Центризибрком Беларуси аккредитовал 248 международных наблюдателей, из них по линии СНГ – 184 человека. Оценили нашу кампанию они высоко, каких-то организационных или технических нарушений не было.



Анна Малофеева, наблюдатель Миссии от СНГ:

Нарушение непосредственно Избирательного кодекса Беларуси не было зафиксировано мной. Приятно было отметить, что молодежь участвует в выборах в качестве избирателей, в качестве членов избирательной комиссии и в качестве наблюдателей. Люди стоят семьями, приходят с друзьями, с подругами, с молодыми людьми. Это действительно создает такую атмосферу праздника, и людям важно, что будет с их страной.