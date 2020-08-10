Сергей Лебедев: Александр Лукашенко намерен консолидировать белорусский народ





Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ:

Мне приятно было услышать от Александра Григорьевича его намерение как Президента, получившего доверие народа на предстоящие годы, консолидировать белорусский народ. Он сказал, что да, есть люди, которые придерживаются другой позиции, другого мнения, они свое мнение высказали, проголосовали за альтернативных кандидатов; но я Президент всей Беларуси и белорусского народа и, конечно, мы будем учитывать настроение людей. Самое главное – в интересах мира, стабильности и дальнейшего продвижения Беларуси вперед и в экономической, и в культурной сферах.