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Сергей Лебедев: Александр Лукашенко намерен консолидировать белорусский народ

10 августа 2020 13:51
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 августа провел встречу с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы. Но мы выстоим.

Сергей Лебедев: Александр Лукашенко намерен консолидировать белорусский народ -1

Сергей Лебедев отметил, что выводы наблюдателей от СНГ однозначны: избирательная кампания в Беларуси была организована достойно, а выборы прошли в соответствии с законодательством.

Сергей Лебедев: Александр Лукашенко намерен консолидировать белорусский народ -4



Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ:
Мне приятно было услышать от Александра Григорьевича его намерение как Президента, получившего доверие народа на предстоящие годы, консолидировать белорусский народ. Он сказал, что да, есть люди, которые придерживаются другой позиции, другого мнения, они свое мнение высказали, проголосовали за альтернативных кандидатов; но я Президент всей Беларуси и белорусского народа и, конечно, мы будем учитывать настроение людей. Самое главное в интересах мира, стабильности и дальнейшего продвижения Беларуси вперед и в экономической, и в культурной сферах.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Лебедев # Фотофакт

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