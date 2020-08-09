«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители

Новости Беларуси. Диана Головейко пришла в хозяйство молодым специалистом. Думала, это несерьезно – на годик-другой. Но влюбилась, причем дважды. Сначала – в мужа, а потом и в деревню, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Диана Головейко пришла в хозяйство молодым специалистом. Думала, это несерьезно – на годик-другой. Но влюбилась, причем дважды. Сначала – в мужа, а потом и в деревню, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Диана Головейко, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Вознесенский»:
Этот теленок получен от мамы нашей немецкой, от немецкой селекции. Для меня главное, чтобы теленок был пробиркован, на него заведена племкарточка.
Андрей Головейко, главный инженер сельхозпредприятия «Вознесенский»:
Горячая пора – вся техника в поле, нагрузка большая, но тем не менее нашли минутку – прийти на избирательный участок и отдать свой голос.
Диана Головейко:
В деревне устраивает все целиком и полностью, хорошее хозяйство, хорошие люди вокруг.
Андрей Головейко:
Достойная зарплата, обеспечены жильем, все отлично.
Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии
Вежковский участок для голосования – это 397 избирателей. Из них 125 – из «Вознесенского». Здесь узнают каждого в лицо и без паспорта, но порядок – без него никуда.
Мария Головейко, председатель комиссии по выборам Вежковского участка для голосования № 18:
В сельской местности люди приходят активно к нам. Рядом находится магазин, люди приходят в магазин и заодно приходят к нам на участок. Обычный у нас режим работы комиссии, как и везде. У комбайнеров есть помощники, поэтому где-то друг друга они подменят и обязательно посетят наш избирательный участок.
Золотые горы наобещает – это точно про него. Михаил Вакулич – оператор зерносушильного комплекса. Вот оно – золото! Именно здесь главное сокровище – семена на будущий сезон.
Михаил Вакулич, оператор зерносушильного комплекса сельхозпредприятия «Вознесенский»:
Везу зерно со склада на склад. Появилась минута, заехал проголосовать. Еду дальше. Времени нету, не хватает даже на личное времени.
Градус самой жаркой кампании лета постепенно снижается. В «Вознесенском» приближаются к финишному клину.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Убрать весь урожай в срок, вплоть до последнего зернышка. Это живые деньги для хозяйства, а значит и для каждого, кто здесь работает. Ведь благосостояние начинается с земли, на которой родился человек и на которой будут расти его дети.