Прямой эфир

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители

09 августа 2020 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диана Головейко пришла в хозяйство молодым специалистом. Думала, это несерьезно – на годик-другой. Но влюбилась, причем дважды. Сначала – в мужа, а потом и в деревню, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.   

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-1

Диана Головейко, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Вознесенский»:  
Этот теленок получен от мамы нашей немецкой, от немецкой селекции. Для меня главное, чтобы теленок был пробиркован, на него заведена племкарточка.  

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-4

Андрей Головейко, главный инженер сельхозпредприятия «Вознесенский»:
Горячая пора – вся техника в поле, нагрузка большая, но тем не менее нашли минутку – прийти на избирательный участок и отдать свой голос.  

Диана Головейко:   
В деревне устраивает все целиком и полностью, хорошее хозяйство, хорошие люди вокруг.  

Андрей Головейко:    
Достойная зарплата, обеспечены жильем, все отлично.  

Кормит телят «молочное такси», покупают бурёнок немецкой селекции. По каким технологиям работают белорусские аграрии

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-7

Вежковский участок для голосования – это 397 избирателей. Из них 125 – из «Вознесенского». Здесь узнают каждого в лицо и без паспорта, но порядок – без него никуда.   

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-10

Мария Головейко, председатель комиссии по выборам Вежковского участка для голосования № 18:   
В сельской местности люди приходят активно к нам. Рядом находится магазин, люди приходят в магазин и заодно приходят к нам на участок. Обычный у нас режим работы комиссии, как и везде. У комбайнеров есть помощники, поэтому где-то друг друга они подменят и обязательно посетят наш избирательный участок.  

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-13

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-15

Золотые горы наобещает – это точно про него. Михаил Вакулич – оператор зерносушильного комплекса. Вот оно – золото! Именно здесь главное сокровище – семена на будущий сезон.   

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-18

Михаил Вакулич, оператор зерносушильного комплекса сельхозпредприятия «Вознесенский»:  
Везу зерно со склада на склад. Появилась минута, заехал проголосовать. Еду дальше. Времени нету, не хватает даже на личное времени.  

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-21

Градус самой жаркой кампании лета постепенно снижается. В «Вознесенском» приближаются к финишному клину.  

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-24

«Появилась минута, заехал проголосовать». Как выбирали Президента в Жабинковском районе в разгар уборочной, рассказывают сами жители-26

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Убрать весь урожай в срок, вплоть до последнего зернышка. Это живые деньги для хозяйства, а значит и для каждого, кто здесь работает. Ведь благосостояние начинается с земли, на которой родился человек и на которой будут расти его дети.  

# Выборы в Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Диана Головейко # Андрей Головейко # Мария Головейко # Михаил Вакулич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область
09 августа 2020 19:06

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область

Ирина Лашук озвучила в эфире СТВ результаты exit poll по Минску и Минской области
09 августа 2020 19:05

Ирина Лашук озвучила в эфире СТВ результаты exit poll по Минску и Минской области

«Замечаем очень высокую заинтересованность граждан». Международные эксперты о проведении exit poll в Беларуси
09 августа 2020 19:03

«Замечаем очень высокую заинтересованность граждан». Международные эксперты о проведении exit poll в Беларуси