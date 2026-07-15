Турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов» пройдет в Минске

Минск готовится принять международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов». Турнир пройдет в столичном парке Горького с 21 по 26 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За награды поборются четыре женские и пять мужских команд. В соревнованиях среди девушек будут представлены национальные и молодежные сборные Беларуси и России, в мужском зачете к этим командам добавится дружина Узбекистана.

Татьяна Леонова, игрок национальной сборной Беларуси по хоккею на траве:

Отличное настроение, готовы бороться. Приехали на сбор, сейчас будем отрабатывать все тонкости, все моменты. У нас новый тренер, ему надо привыкнуть к нам, также и нам к нему. Ну а так, в целом, готовы бороться и хотим быть золотыми чемпионами.

В прошлом году Кубок сильнейших спортсменов выиграла женская национальная сборная Беларуси, у мужчин золотые медали завоевала команда России.