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Турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов» пройдет в Минске

15 июля 2026 20:09
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Минск готовится принять международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов». Турнир пройдет в столичном парке Горького с 21 по 26 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов» пройдет в Минске-2

За награды поборются четыре женские и пять мужских команд. В соревнованиях среди девушек будут представлены национальные и молодежные сборные Беларуси и России, в мужском зачете к этим командам добавится дружина Узбекистана. 

Татьяна Леонова, игрок национальной сборной Беларуси по хоккею на траве:
Отличное настроение, готовы бороться. Приехали на сбор, сейчас будем отрабатывать все тонкости, все моменты. У нас новый тренер, ему надо привыкнуть к нам, также и нам к нему. Ну а так, в целом, готовы бороться и хотим быть золотыми чемпионами.

В прошлом году Кубок сильнейших спортсменов выиграла женская национальная сборная Беларуси, у мужчин золотые медали завоевала команда России.

# Спортивные соревнования

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