«Задействован коктейль политических технологий». Андрей Кривошеев объяснил, какими способами пользуются протестующие

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

В нынешней политической кампании был задействован коктейль политических технологий со всего мира. Как журналист я могу сказать, что использовалась тактика «шаг». Это чисто армянская технология, когда разные пешие прогулки, очереди, гуляния, в том числе на велосипедах и электрических скутерах, самокатах были задействованы. Была задействована совсем новая для нас американская тактика стояния на коленях в центре города и призыв к таким глубоким внутренним сопереживаниям, эмоциям тех, кто это увидит.

Были уже известные нам фаеры и провокаторы, которые становятся между цепью ОМОНа и протестующими и разогревают, накачивают протест. Это чисто украинский сценарий, который использовался ещё в 2004 году на акции «Украина без Кучмы». В общем, очень много сценариев. Ну и плюс, конечно, сценарий, который характерен был для таких цветных революций, переворотов в Африке, в частности в Египте. Это такая революция через социальные сети, когда ключевых активистов накачивают эмоцией и превращают в такую цифровую, виртуальную, хорошо консолидированную и эмоционально заряженную секту.