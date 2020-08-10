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«Задействован коктейль политических технологий». Андрей Кривошеев объяснил, какими способами пользуются протестующие

10 августа 2020 18:27
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Новости Беларуси. Тактика «шаг», американский способ и даже украинский сценарий. Андрей Кривошеев в программе Новости «24 часа» на СТВ рассказал о том, какие политические технологии используются, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

«Задействован коктейль политических технологий». Андрей Кривошеев объяснил, какими способами пользуются протестующие -1

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
В нынешней политической кампании был задействован коктейль политических технологий со всего мира. Как журналист я могу сказать, что использовалась тактика «шаг». Это чисто армянская технология, когда разные пешие прогулки, очереди, гуляния, в том числе на велосипедах и электрических скутерах, самокатах были задействованы. Была задействована совсем новая для нас американская тактика стояния на коленях в центре города и призыв к таким глубоким внутренним сопереживаниям, эмоциям тех, кто это увидит.

Были уже известные нам фаеры и провокаторы, которые становятся между цепью ОМОНа и протестующими и разогревают, накачивают протест. Это чисто украинский сценарий, который использовался ещё в 2004 году на акции «Украина без Кучмы». В общем, очень много сценариев. Ну и плюс, конечно, сценарий, который характерен был для таких цветных революций, переворотов в Африке, в частности в Египте. Это такая революция через социальные сети, когда ключевых активистов накачивают эмоцией и превращают в такую цифровую, виртуальную, хорошо консолидированную и эмоционально заряженную секту.

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Кривошеев # Фотофакт

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