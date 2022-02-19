Азарёнок: как же они хотят войны! В речи Байдена на фоне разрывов снарядов в Донбассе чувствуется – скорее бы

Новости Беларуси. Мировые события через призму искусства. Белорусский гений Михаил Савицкий, 100-летие которого мы отметили 18 февраля, словно предвидел в своем творчестве все то безумие, которое происходит сейчас в глобальной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит тему наш политический обозреватель Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

«Озлобленная Европа нападает покамест на нас не оружием, но ежедневной, бешеной клеветою» – 200 лет назад написано нашим гением Пушкиным. Александр Сергеевич, вы словно видели Байдена и его клику. Словно о Блинкеных и Салливанах писали вы. И ненавидите вы нас…

За что ж? Ответствуйте, за то ли,

Что на развалинах пылающей Москвы

Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?

За то ль, что в бездну повалили

Мы тяготеющий над царствами кумир

И нашей кровью искупили

Европы вольность, честь и мир? Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок:

Как же они хотят войны! В речи Байдена, которая звучала на фоне разрывов снарядов украинской армии в Донбассе, просто чувствуется нестерпимое желание – скорее бы, скорее. «Путин уже решил нападать, он будет брать Киев, Украину окружили...» Словно заклинает он своих бесовских покровителей – мы начнем и накормим вас славянской кровью. И в это же время вчера мировой глобальной элитке была представлена любовница Вячорки. Ей было дано право 30 секунд постоять с Биллом Гейтсом. Конечно, наши зуммеры и фейсбучные айфоноглазые карлики, твиттерские пускатели восторженных слюней безумно счастливы. Для них эта фамилия ну чуть ли не семь чудес света в одном. Но те, кто в курсе, знают, что это за человек. Это новый Гитлер. Его чудовищные эксперименты на людях, его вакцинное меценатство убило миллионы.

Юрий Воробьевский, писатель (Россия):

Какой след тянется за одним из идеологов всего этого процесса Биллом Гейтсом? Миллионы жертв там – в Индии, Африке. Есть люди здравомыслящие, мировые политики, говорят: да это просто мировой преступник, новый Гитлер, надо отдать его под суд международный. Но не так-то все просто. Теперь товарищ Гейтс – это тоже утечка из одной из закрытых конференций, она теперь уже широко разошлась по интернету, это видеоматериал, поэтому тут уже не поспоришь, все видно, все слышно, когда он говорит, что мы теперь разрабатываем. 10 миллиардов долларов – новая вакцина, которая (сразу ожидаешь услышать по привычке) нас избавит от какой-то невиданной жуткой эпидемии. Он продолжает иначе. Он говорит: которая позволит сократить население мира на 10-15 %. Посчитайте – от 7 миллиардов. Ни одна мировая война таких потерь не приносила. Григорий Азаренок:

Но больше шума наделала встреча с титаном мысли. Эта эпохальная беседа Цицерона и Гомера, Данте и Шекспира, Ницше и Шопенгауера произвела фурор в интернете.

Они договорились закупать картошку в Штатах и флот США разместить под Барановичами, пришли к консенсусу, что Крым все-таки принадлежит ВКЛ. Потом Виталий Кличко сказал, что днем вчера, послезавтра через 4 часа в нынешний обед будет нападение на Украину. А Светка подбодрила его тем, что «мы уже победили».

Но в то время, когда подонки всплывают со дна, когда готовят провокации и с лицемерными улыбками жаждут напиться нашей крови, президенты Беларуси и России вместе. И нет той силы, которая бы сломила наши страны.

Юрий Азаренок:

Я просто хотел понять, как человек в этих нечеловеческих условиях смог не просто выжить, а сохранить в себе светлое, доброе, божественное? Когда увидели ад, сохранили в себе добро и свет, вот как это удалось?

Михаил Савицкий, народный художник СССР, Беларуси, Герой Беларуси:

В целом большую роль играет наша культура христианская. Православное вероисповедание – это самая гуманитарная из всех религий. Я, например, будучи пацаном, до школы, я уже знал крестный путь Христа из рассказов матери.

Григорий Азаренок:

«Убийство правды» – так назвал он картину, посвященную распаду Советского Союза. Вокруг прекрасной, чистой, светлой нашей Родины сжалось кольцо черных упырей. Вот они – Байдены, Гейтсы, Вячорки, вот они – готовятся надругаться над Отчизной. Но тогда пришел человек, который разогнал всю эту шоблу. Победил. Выстоял. Преодолел. Защитил ее. Обогрел, накормил, сделал самой прекрасной на свете. Михаил Савицкий был яростным сторонником Президента Лукашенко, потому что был гением, был служителем правды.

Ох, как ненавидело его свядомае кола, творчая інтэлігенцыя, сколько доносов настрочили на него, клеймили последними словами. Потому что он в своем искусстве, не стесняясь, сказал правду про них – изменников, жалких пигмеев, торгашей Родиной.

Юрий Азаренок:

Меня в моем творчестве волнует тема фарисейства, предательства, когда, прикрываясь благими намерениями, как фарисеи прикрывались знанием законов, древних писаний и так далее, скрытая злоба, скрытая ненависть к добру, свету. По-моему, тему фарисейства вы очень точно выразили в картине «Искушение Иуды», где даже страшный грех Иуды, грех предательства своего учителя, может быть, оказался не таким страшным, более понятным, когда мы увидели, что это изначальное зерно – продай, предай, ударь в спину – это благообразные фарисеи туда бросили и Иуде в ухо нашептали, когда они протягивают мешочек с золотом. Вот вы размышляли над этой проблемой предательства и скрытого предательства, когда оно еще маскируется под добро.

Михаил Савицкий:

Дело в том, что иным художник не может быть, потому что он служит времени, народу, людям своим. Художник Савицкий добился права говорить правду. Юрий Азаренок:

Очень сильно – добился права говорить правду.