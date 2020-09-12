Анонс проекта «Азарёнок. Тайные пружины политики-2020»

Это своеобразный ремейк политического сериала «Тайные пружины политики» Юрия Азаренка, который еженедельно выходил в период выборов 2001 года и имел широкий общественный резонанс. Тема сегодняшней программы – эстетическая, нравственная и духовная деградация так называемой белорусской оппозиции.

Все подается через призму личных эмоций и авторского взгляда.

Смотрите сегодня сразу после выпуска вечерних новостей. Сразу же после – еще один аналитический фильм. Он раскроет всю картину августовских событий в Беларуси. Речь пойдёт о том, как в стране планомерно пытались реализовать сценарий цветной революции и что из этого получилось.