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Анонс проекта «Азарёнок. Тайные пружины политики-2020»

12 сентября 2020 14:48
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Новости Беларуси. 12 сентября в эфире СТВ выйдет вторая серия авторского проекта «Азаренок. Тайные пружины политики-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анонс проекта «Азарёнок. Тайные пружины политики-2020»-1

Это своеобразный ремейк политического сериала «Тайные пружины политики» Юрия Азаренка, который еженедельно выходил в период выборов 2001 года и имел широкий общественный резонанс. Тема сегодняшней программы – эстетическая, нравственная и духовная деградация так называемой белорусской оппозиции.

Анонс проекта «Азарёнок. Тайные пружины политики-2020»-4

Все подается через призму личных эмоций и авторского взгляда.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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