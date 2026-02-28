Новости по тегу #Михаил Савицкий

Каждый экспонат здесь – это прерванный полет ради жизни на земле. Поисковики буквально по крупицам собирали уникальную коллекцию: обломки самолетов и вещи пилотов, найденные на местах крушений.
На безопасность здесь выделены серьезные ресурсы – 850 тысяч рублей. Более 90% уже освоено – закуплены каски, спецодежда, улучшены бытовки, проведены медосмотры.
Уникальная выставка приурочена к знаковым датам и представляет зрителям натюрморты, лирические пейзажи, посвященные белорусскому кино.
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