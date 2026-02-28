Прямой эфир

Новости по тегу #Михаил Савицкий

«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло
28 февраля 2026 17:39

«Не вернувшимся из полета» – уникальную выставку о летчиках-героях ВОВ открыли в школе им. Гастелло

Строгие стандарты охраны труда – побывали на стройке нового хирургического корпуса в Минске
03 октября 2025 14:07

Строгие стандарты охраны труда – побывали на стройке нового хирургического корпуса в Минске

Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого
20 ноября 2024 08:56

Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого

Съёмки белорусского сериала и юбилей Михаила Савицкого. Для корреспондента СТВ 2022 год оказался полон искусства
23 декабря 2022 20:37

Съёмки белорусского сериала и юбилей Михаила Савицкого. Для корреспондента СТВ 2022 год оказался полон искусства

От мозолей избавлялись асбестом. Как развивалось аптечное дело в Минске?
08 декабря 2022 14:34

От мозолей избавлялись асбестом. Как развивалось аптечное дело в Минске?

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме
14 ноября 2022 17:53

«Когда мирное небо исчезает». Современные художники возродили тему геноцида в уникальном симпозиуме

Ярмарки, концерты и салют в 23:00. Какие мероприятия ждут минчан 3 июля?
03 июля 2022 06:15

Ярмарки, концерты и салют в 23:00. Какие мероприятия ждут минчан 3 июля?

Всё про День Независимости. Мероприятия, как ходит транспорт, что вкусненького и где смотреть салют
01 июля 2022 15:46

Всё про День Независимости. Мероприятия, как ходит транспорт, что вкусненького и где смотреть салют

В Минске открылась художественная выставка к 140-летию Янки Купалы и Якуба Колоса. Что уникального можно увидеть?
28 июня 2022 14:55

В Минске открылась художественная выставка к 140-летию Янки Купалы и Якуба Колоса. Что уникального можно увидеть?

Пётр Петровский: «Они ориентируются в Беларуси на приход к власти маргиналов и тех, кто ненавидит собственный народ»
19 мая 2022 20:56

Пётр Петровский: «Они ориентируются в Беларуси на приход к власти маргиналов и тех, кто ненавидит собственный народ»

Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?
13 мая 2022 11:15

Выставка военных картин и творческий вечер примы театра. Куда сходить на выходных в Минске?

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне
11 мая 2022 09:52

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне