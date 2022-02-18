Он объединил религию и идею отрицания бога. Чем Мадонна Михаила Савицкого настолько привлекает внимание?

Новости Беларуси. 18 февраля в Минске вспоминают Михаила Савицкого, народного художника. Сегодня ему бы исполнилось сто лет. Вековой рубеж мастер не перешагнул, но остались его картины. В них – становление белорусского народа, независимой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серия полотен «Цифры на сердце» два года дремала в кулуарах, сегодня в честь своего автора она проснулась. Выставки открываются и в других музеях столицы.

Полина Королева, корреспондент:

Награды для Михаила Савицкого, по его же словам, были ничем. В жизни ему присваивали много званий: Герой Беларуси и, напротив, идеологический диверсант. Последнее прозвище связано с картиной «Партизанская Мадонна». Сейчас это легендарная работа, она включена в том числе в школьную программу. Но в 1970-х за нее же Михаила Савицкого судили. Одна из претензий – оскорбление партизан. Мол, они воевали или все-таки делали детей? И еще один вопрос касался названия. Мадонна. А не навязывал ли художник религию? Напомню, дело было в атеистическом советском государстве. Однако сейчас признают, что Савицкий смог невозможное: он объединил религиозные традиции и идеологию отрицания бога.