Пережил войну и концлагерь. Рассказываем о творчестве белорусского художника Михаила Савицкого

Новости Беларуси. 18 февраля в Минске вспоминают Михаила Савицкого, народного художника. Сегодня ему бы исполнилось 100 лет. Вековой рубеж мастер не перешагнул, но остались его картины. В них – становление белорусского народа, независимой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серия полотен «Цифры на сердце» два года дремала в кулуарах, сегодня в честь своего автора она проснулась. Выставки открываются и в других музеях столицы. О человеке, который прошел концлагеря, войну и остался крепок духом, материал Полины Королевы.

Полина Королева, корреспондент:

«Бог взял человека великого таланта. Истории еще предстоит осмыслить и оценить все, что оставил нашему народу и миру этот с большой буквы человек». Таким некрологом Союз белорусских художников проводил Михаила Савицкого, а вместе с ним целую эпоху в искусстве в 2010 году. Сегодня же – столетняя годовщина со дня рождения сына белорусской земли.

Михаил Савицкий стал не просто национальным художником или получил звание Героя Беларуси. В первую очередь живописец был человеком с тяжелым прошлым. Его судьба – один из отпечатков темных лет фашистских набегов. Стиль, в котором писал мастер, называют суровым. Неудивительно, ведь большинство замыслов для картин родилось во времена Великой Отечественной, которую не просто пережил, но прожил художник. В возрасте 20 лет он воевал в рядах Красной Армии, затем оказался в концлагерях. Пытался организовать побег, за что 17 дней просидел в тифозном бараке. Все сюжеты собственных картин Михаил Савицкий пережил душой.

Виктор Альшевский, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Такой характер твердый, такая особенность в человеке, воля и стремление создать именно высокое искусство после всего того, что он прошел. Я хотел бы пожелать каждому человеку сегодняшнему, современному, чтобы все задумались, чтобы создать что-то в жизни – надо идти к этому.

Михаил Савицкий всегда говорил, что кисточка и живописные приемы – это ремесло. А художник – это, в первую очередь, про мышление. Потому в картинах его глубокая философия, на которую откликается сердце смотрящего. Савицкий сформировал монументальную художественную школу, крепкие живописные традиции которой переняли ученики мастера. В свое время были даже конфликты: говорили, что работы преемников невозможно отличить от кисти самого мастера.

Виктор Альшевский:

Я даже вошел несколько дней назад сюда, когда была выставлена экспозиция здесь, и для меня был шок, мне показалось сначала, что это картины Савицкого. Самое главное в жизни – не потерять особенность в дальнейшем, чтобы не стать полностью закрепощенным в этой ученической форме, то есть пойти дальше.