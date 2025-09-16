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История Брестской крепости начинается задолго до 1941-го! Вот как жила цитадель до Великой Отечественной

16 сентября 2025 13:48
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История Брестской крепости начинается задолго до 1941-го! Вот как жила цитадель до Великой Отечественной-2

Символ советского сопротивления во время Великой отечественной войны – Брестская крепость.

История Брестской крепости начинается задолго до 1941-го! Вот как жила цитадель до Великой Отечественной-4

С августа 1915 года и до конца Первой мировой войны Брестская крепость была занята немецкими войсками, после находилась в составе Польши.

История Брестской крепости начинается задолго до 1941-го! Вот как жила цитадель до Великой Отечественной-6

В 1939 году Брестская крепость была передана Советскому Союзу. 22 июня 1941 года гарнизон крепости принял первые удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении.

История Брестской крепости начинается задолго до 1941-го! Вот как жила цитадель до Великой Отечественной-8

В послевоенное время за мужество и героизм цитадель получила почетное звание «Крепость-герой».

Включайте видео – рассказали подробнее про мемориальный комплекс!

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# Туризм # Достопримечательности Беларуси # Брестская крепость

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