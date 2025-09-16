История Брестской крепости начинается задолго до 1941-го! Вот как жила цитадель до Великой Отечественной

Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Бресту

Символ советского сопротивления во время Великой отечественной войны – Брестская крепость.

С августа 1915 года и до конца Первой мировой войны Брестская крепость была занята немецкими войсками, после находилась в составе Польши.