История Брестской крепости начинается задолго до 1941-го! Вот как жила цитадель до Великой Отечественной

Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Бресту
Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Бресту
Символ советского сопротивления во время Великой отечественной войны – Брестская крепость.
С августа 1915 года и до конца Первой мировой войны Брестская крепость была занята немецкими войсками, после находилась в составе Польши.
В 1939 году Брестская крепость была передана Советскому Союзу. 22 июня 1941 года гарнизон крепости принял первые удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении.
В послевоенное время за мужество и героизм цитадель получила почетное звание «Крепость-герой».
Включайте видео – рассказали подробнее про мемориальный комплекс!
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