Как научиться радоваться простым вещам? Иерей дал несколько советов

Есть слово, которое чаще многих других звучит в Священном Писании, и это слово – радость. Чем радость отличается от удовольствия, вера от суеверия? Как сделать так, чтобы радости в нашей жизни было больше? Об этом и не только поговорили с гостем.

Николай Лешкевич, настоятель Успенского храма в городском поселке Краснополье Могилевской области:

Апостол Павел нас всех призывает: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И для человека нецерковного, для человека светского, на первый взгляд, может показаться это не совсем обычным. Но это только на первый взгляд. Потому что если мы рассматриваем любую вещь вблизи, то все нам потихонечку становится понятно. Радость настоящая является прикосновением Бога к человеческой душе. И если человек идет к Богу, то радость в его жизни присутствует.

У настоящей радости есть несколько правил, как минимум пять. Первое правило радости – радость должна быть общей. Второе – радость должна быть вечной. Потому что если нам что-то приносит удовольствие, приносит нам, как казалось бы, радость, но это не является вещью вечной, то, наверное, к ней привыкать не стоит. Радость должна затрагивать не только наши телесные ощущения, но когда радость настоящая, радуется еще и наша душа, наш дух.

Радость обязательно должна быть евхаристической. Что я под этим понимаю? Благодарной. Потому что Господь является источником наших настоящих радостей. И самое главное и самое сложное, наверное, в нашей жизни – это установить прочный фундамент под будущую радость, что является нашим навыком в первую очередь за все свои невзгоды, корить самого себя, а других людей, находящихся с нами, стараться оправдывать.