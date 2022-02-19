«Адреналин и восхищение». Какие дикие животные есть в Беловежской пуще и можно ли их кормить?

Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Вход в вольеры платный. Билеты и угощения для животных можно приобрести в кассе, расположенной у главного входа в Национальный парк. Прогулка по вольерам занимает от одного до двух часов. Небольшой лесной зоопарк демонстрирует вольеры с дикими животными, позволяет посетителям Национального парка полюбоваться величественными зубрами и многими другим обитателями дикой природы.

– Зубры любят больше хлеб или сахар?

– Я думаю, зубры любят еду.

– Они же не хищники, правильно?

– Правильно, травоядные.

– Они едят только растения. Вот интересно, что в пуще одновременно может жить около трехсот зубров. Потому что, если живет их больше, тогда они съедают растения, деревья. Но на данный момент в пуще живет около шестисот особой, потому что их искусственно подкармливают.

– Всем хватает – и остальным животным, и зубрам.

– Подходим уже скоро.

– Пахнет зубрами.

– Видим, там стоит несколько человек – наверное, там и зубры.

– Сколько весит в среднем такой зубр?

– 800 килограмм. А ему можно кинуть еду?

– Кушай, зайчик. Вкусно!

– Он, слышишь, как дышит?

– Да. Какой ты красивый! Ну невозможно же.

– Будешь сухой пирожок? Ну-ка!

– Кот пришел.

– Мне нравится еще, как кот сидит рядом. Это вообще произведение искусства.

– И смотрит.

– Пришел, смотрит.

Самым же известным обитателем вольеров, конечно, является зубр – современник мамонтов и шерстистых носорогов. А еще он считается последним представителем диких быков в Европе. В 20-х годах XX века зубр был под угрозой исчезновения. Последних диких кавказских зубров застрелили на Западном Кавказе в 1926 году. А последний представитель равнинной линии в дикой природе был убит в 1921 году тут, в Беловежской пуще. Все сегодняшние зубры происходят всего от 12 особей, находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках.