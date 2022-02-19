«Адреналин и восхищение». Какие дикие животные есть в Беловежской пуще и можно ли их кормить?
Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Вход в вольеры платный. Билеты и угощения для животных можно приобрести в кассе, расположенной у главного входа в Национальный парк. Прогулка по вольерам занимает от одного до двух часов. Небольшой лесной зоопарк демонстрирует вольеры с дикими животными, позволяет посетителям Национального парка полюбоваться величественными зубрами и многими другим обитателями дикой природы.
– Зубры любят больше хлеб или сахар?
– Я думаю, зубры любят еду.
– Они же не хищники, правильно?
– Правильно, травоядные.
– Они едят только растения. Вот интересно, что в пуще одновременно может жить около трехсот зубров. Потому что, если живет их больше, тогда они съедают растения, деревья. Но на данный момент в пуще живет около шестисот особой, потому что их искусственно подкармливают.
– Всем хватает – и остальным животным, и зубрам.
– Подходим уже скоро.
– Пахнет зубрами.
– Видим, там стоит несколько человек – наверное, там и зубры.
– Сколько весит в среднем такой зубр?
– 800 килограмм. А ему можно кинуть еду?
– Кушай, зайчик. Вкусно!
– Он, слышишь, как дышит?
– Да. Какой ты красивый! Ну невозможно же.
– Будешь сухой пирожок? Ну-ка!
– Кот пришел.
– Мне нравится еще, как кот сидит рядом. Это вообще произведение искусства.
– И смотрит.
– Пришел, смотрит.
Самым же известным обитателем вольеров, конечно, является зубр – современник мамонтов и шерстистых носорогов. А еще он считается последним представителем диких быков в Европе. В 20-х годах XX века зубр был под угрозой исчезновения. Последних диких кавказских зубров застрелили на Западном Кавказе в 1926 году. А последний представитель равнинной линии в дикой природе был убит в 1921 году тут, в Беловежской пуще. Все сегодняшние зубры происходят всего от 12 особей, находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках.
Неожиданно привлекли наше внимание волки. Просто адреналин и восхищение. Есть маленькое ощущение, что ты можешь его коснуться прямо сейчас. Оказывается, больше всего волков обитает в Гомельской области, аж 803 особи. В остальных областях его численность колеблется в пределах от 73-х до 179-ти особей.
– Как мы сегодня замерзли.
– Но тем не менее был очень насыщенный день. Вообще, Беловежская пуща – это, конечно, визитная карточка не только Брестской области, вообще всей Беларуси. И даже не только Беларуси. Она занимает огромнейшую территорию. Здесь столько всего интересного для путешествия. Можно посетить Деда Мороза, старинную восстановленную деревню – каменный, бронзовый век, где орудия труда и дома. А животные! Сколько здесь животных в дикой природе и в вольерах. Самое главное, кто есть там?
– Зубры. Если есть люди, которые очень сильно любят зверей – я надеюсь, таких большинство – их здесь можно покормить. Да, прямо с руки.
– Написано на корме: радость для животных. Но на самом деле это большая радость еще и для людей, потому что можно покормить чудесных зверюшек.
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