В ЕС отложили 19-й пакет санкций против РФ из-за условий США

Евросоюз отложил введение нового пакета санкций в отношении России, чтобы согласовать действия со странами G7. Об этом пишет ТАСС.

США призвали союзников усилить ограничительные меры не только в отношении Москвы, но и в отношении Китая и Индии.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов принять жесткие меры, если страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Он также предлагает ввести высокие таможенные пошлины на товары из Китая, считая это одним из шагов к урегулированию конфликта вокруг Украины.

Тарифы, по его словам, можно будет отменить после достижения мира.

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