«Встречает в традиционном красном кафтане». А как белорусский Дед Мороз выглядит летом?

Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу « Медовый месяц ».

– Вам наверняка рассказали про то, что у Дедушки Мороза большой гардероб?

– Нет.

– Не рассказали. Дедушка Мороз сейчас нас встречает в традиционном красном кафтане – зимнем одеянии своем с валенками. А как вы думаете, что летом Дедушка Мороз надевает?

– Халат.

– Хороший вариант. Однако Дедушка Мороз летом надевает льняные брюки, рубашку с вышивкой, соломенную шляпу и лапти.