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«Встречает в традиционном красном кафтане». А как белорусский Дед Мороз выглядит летом?

19 февраля 2022 14:24
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Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

«Встречает в традиционном красном кафтане». А как белорусский Дед Мороз выглядит летом?-1

– Вам наверняка рассказали про то, что у Дедушки Мороза большой гардероб?
– Нет.
– Не рассказали. Дедушка Мороз сейчас нас встречает в традиционном красном кафтане – зимнем одеянии своем с валенками. А как вы думаете, что летом Дедушка Мороз надевает?
– Халат.
– Хороший вариант. Однако Дедушка Мороз летом надевает льняные брюки, рубашку с вышивкой, соломенную шляпу и лапти.

«Не замечая препятствий на пути исполнения своего желания». Что пишут в письмах к Деду Морозу – подробнее здесь.

# Достопримечательности Беларуси # общество # Фотофакт

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