Axios: Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа

Израиль начал сухопутную операцию в Газе, чтобы занять ее. После массированных авиаударов в город вошли танки. За 20 минут было совершено 37 ударов, в том числе с вертолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.

Ряд высших военных и представителей разведки предупредили премьер-министра Нетаньяху против проведения наступления, ссылаясь на риск для жизни заложников, возможность жертв и необходимость установления военного контроля над Газой. Сторонники операции организовали акцию протеста у его резиденции.

Операцию окрестили «Колесницы Гидеона – 2», и она рассчитана на период до 2026 года. В ней могут принять участие до 130 тысяч резервистов.

В ходе операции Израиль намерен восстановить контроль над анклавом, а затем передать его под управление гражданских властей.

Египет и Катар высказались против этих действий и выступили с предложением о перемирии на 60 дней с обменом заложниками. ХАМАС поддержало инициативу, но Израиль не отреагировал.

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