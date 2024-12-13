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Новости по тегу #Энтони Блинкен

Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине на $500 млн
13 декабря 2024 07:26

Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине на $500 млн

США передадут Украине новый пакет помощи на $725 млн
03 декабря 2024 07:33

США передадут Украине новый пакет помощи на $725 млн

НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с РФ
14 ноября 2024 06:45

НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с РФ

Блинкен: НАТО хочет подготовить Украину для продолжения конфликта с РФ в 2025 году
13 ноября 2024 13:55

Блинкен: НАТО хочет подготовить Украину для продолжения конфликта с РФ в 2025 году

Попытка угождать и подстраиваться! Психолог о переговорах Блинкена и Кулебы в американском «Макдональдсе»
09 октября 2024 08:31

Попытка угождать и подстраиваться! Психолог о переговорах Блинкена и Кулебы в американском «Макдональдсе»

США может передать Киеву разрешение на удары по России
11 сентября 2024 07:10

США может передать Киеву разрешение на удары по России

Жители Израиля протестами встретили госсекретаря США
19 августа 2024 16:29

Жители Израиля протестами встретили госсекретаря США

США выделили Киеву ещё 275 миллионов долларов
25 мая 2024 13:04

США выделили Киеву ещё 275 миллионов долларов

США выделили ещё 275 млн долларов Украине
25 мая 2024 07:55

США выделили ещё 275 млн долларов Украине

Блинкен заявил, что народ Ирана выиграл от гибели президента Эбрахима Раиси
22 мая 2024 06:07

Блинкен заявил, что народ Ирана выиграл от гибели президента Эбрахима Раиси

Путин и Си Цзиньпин обсудили конфликт в Украине! О чём договорились лидеры двух стран?
19 мая 2024 18:01

Путин и Си Цзиньпин обсудили конфликт в Украине! О чём договорились лидеры двух стран?

Блинкен: США и Украина подпишут договор по безопасности в течение нескольких недель
16 мая 2024 07:52

Блинкен: США и Украина подпишут договор по безопасности в течение нескольких недель