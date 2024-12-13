Новости по тегу #Энтони Блинкен

По мнению Кремля, вброс Западом оружия в Украину не содействует переговорам и имеет негативные последствия.
США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 725 миллионов долларов.
Об этом сообщил Энтони Блинкен.
В РФ регулярно подчеркивают, что накачивание Украины оружием неспособно повлиять на ход СВО.
Порой, наблюдая за поведением представителей двух разных стран в неформальной обстановке, можно сделать вывод о том, каким образом складываются и отношения между их государствами, – отметила Алена Дзиодзина.
США могут дать разрешение Украине наносить удары по России американскими ракетами ATACMS.
Участники переговоров по Газе готовятся к очередному этапу.
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