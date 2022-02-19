Быт, воинское дело, различные ремёсла и промыслы. Как жили наши древние предки и где это можно увидеть?

Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Археологический музей под открытым небом представлен экспозициями, отражающими историю белорусских земель в период от каменного века и вплоть до раннего средневековья. Первобытные стоянки эпохи каменного века демонстрируют особенности быта, материальной и духовной культуры людей в период от IX до начала II тысячи лет до нашей эры. В музее впервые воссозданы жилища из жердей, крытых шкурами, пластами коры, соломой, а также три неолитических дома столбовой конструкции.

Поселение бронзового века воссоздано по материалам тштинецкой археологической культуры II тысяч лет до нашей эры. Включает культовое сооружение и хозяйственные постройки.

Городище позднего бронзового – раннего железного века. Городище – это воссозданное на основе научных исследований, укрепленное поселение, отражающее особенности тысячелетней истории, жизни и быта древнего населения Беларуси, его материальную и духовную культуру. Воссозданные жилища и хозяйственные сооружения городища дают детальное представление о характере домостроительства, изготовлении различных орудий труда, гончарных изделий, процессе ткачества, других ремесел и промыслов, распространенных в позднем бронзовом и раннем железном веке.

Древнегерманское подворье железного века представлено воссозданным жилищем и кузницей вельбарской и пшеворской археологических культур II-IV века нашей эры. Посетитель получит детальную информацию о легендарных древних готах, мигрировавших в первые века нашей эры от побережья Балтики к Черному морю и оставивших значительный след в истории белорусских земель и в целом всей Европы. На подворье демонстрируется воссозданное по археологическим данным жилище с богатой внутренней экспозицией, представленной керамикой, вооружением, облачением и многим другим