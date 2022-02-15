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«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера

15 февраля 2022 20:23
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Новости Беларуси. Герой Беларуси, мастер, чье имя неразрывно связано с главными трагедиями нашей земли XX века. В преддверии 100-летнего юбилея народного художника СССР Михаила Савицкого организован цикл мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарная фигура для белорусского и советского искусства, он прославился своими работами на военную тематику в области станковой и монументальной живописи. В основе произведений – личные впечатления о бесчеловечных преступлениях фашистов.

Подробности у Карины Верховцевой.

«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера-1

Почти 30 лет он посвятил благородному делу – обучению и воспитанию творческой молодежи. В Национальном художественном музее уверены, что эти выставки в Год исторической памяти как никогда раскроют на примере выдающегося художника историю белорусского народа. Ведь она на века застыла в краске, чтобы донести до будущих поколений всю боль и трагедию войны. Жуткую правду о прошлом во имя будущего несут полотна под названием «Цифры на сердце», посвященные ужасам концлагерей.

«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера-4

Пройдя суровую школу жизни, будучи участником Великой Отечественной войны, узником концентрационных лагерей, военная тема не могла не стать ключевой в его творчестве. Савицкий как никто другой смог создать эпическую поэму о жизни человека во всей ее сложности, о подвиге и жертвенности, долге и предназначении. Cмотря на его картины, тяжело сдержать эмоции и остаться равнодушным.

«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера-7

Римма Рум, ведущий научный сотрудник отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Много пишут, много говорят о Михаиле Андреевиче Савицком, но его нужно почувствовать. Давать какой-то искусствоведческий анализ – это одно. Нужно просто прийти и посмотреть. Каждый человек, придя, для себя нечто откроет, поймет, взвесит для себя, что есть зло, что есть добро, что хорошо, что плохо. Размытых границ у него нет. У него все очень конкретно.

«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера-10

Заглавная работа, так называемый собирательный образ тех, кто прошел все круги ада концентрационных лагерей, под названием «Узник 32815». Суть этой картины состоит в том, что человеческое достоинство воспевается, вопреки его уничтожению.

«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера-13

Еще одна работа – «Мадонна Биркенау» – символ жизни, материнства. Идеал любви и красоты. Он неуязвим и бессмертен. И словно возрождая жизнь, пепел сожженных пророс скромными полевыми цветами.

«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера-16

Михаил Андреевич Савицкий навсегда вошел в историю Беларуси как величайший мастер изобразительного искусства, замечательный педагог и общественный деятель, чье творчество составляет одну из самых ярких страниц национальной культуры.

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# Художник # общество # Римма Рум # Михаил Савицкий # Фотофакт

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