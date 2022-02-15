«Его нужно почувствовать». В преддверии 100-летия Савицкого вспоминаем главные работы мастера

Новости Беларуси. Герой Беларуси, мастер, чье имя неразрывно связано с главными трагедиями нашей земли XX века. В преддверии 100-летнего юбилея народного художника СССР Михаила Савицкого организован цикл мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарная фигура для белорусского и советского искусства, он прославился своими работами на военную тематику в области станковой и монументальной живописи. В основе произведений – личные впечатления о бесчеловечных преступлениях фашистов. Подробности у Карины Верховцевой.

Почти 30 лет он посвятил благородному делу – обучению и воспитанию творческой молодежи. В Национальном художественном музее уверены, что эти выставки в Год исторической памяти как никогда раскроют на примере выдающегося художника историю белорусского народа. Ведь она на века застыла в краске, чтобы донести до будущих поколений всю боль и трагедию войны. Жуткую правду о прошлом во имя будущего несут полотна под названием «Цифры на сердце», посвященные ужасам концлагерей.

Пройдя суровую школу жизни, будучи участником Великой Отечественной войны, узником концентрационных лагерей, военная тема не могла не стать ключевой в его творчестве. Савицкий как никто другой смог создать эпическую поэму о жизни человека во всей ее сложности, о подвиге и жертвенности, долге и предназначении. Cмотря на его картины, тяжело сдержать эмоции и остаться равнодушным.

Римма Рум, ведущий научный сотрудник отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Много пишут, много говорят о Михаиле Андреевиче Савицком, но его нужно почувствовать. Давать какой-то искусствоведческий анализ – это одно. Нужно просто прийти и посмотреть. Каждый человек, придя, для себя нечто откроет, поймет, взвесит для себя, что есть зло, что есть добро, что хорошо, что плохо. Размытых границ у него нет. У него все очень конкретно.

Заглавная работа, так называемый собирательный образ тех, кто прошел все круги ада концентрационных лагерей, под названием «Узник 32815». Суть этой картины состоит в том, что человеческое достоинство воспевается, вопреки его уничтожению.