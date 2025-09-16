В Узденском районе установили новую воркаут-площадку

В агрогородке Дещенка установили новую воркаут-площадку. Современный объект расположился возле местной школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь есть все необходимое оборудование для развития различных групп мышц, особое внимание уделили безопасности – на площадке уложили специальное покрытие. Заниматься спортом здесь могут все желающие, к слову, локация уже пользуется популярностью у любителей активного отдыха.

Тут разнообразные есть тренажеры. Очень нравится. Когда есть перемена в школе, можно выйти позаниматься. Мы очень рады, тут очень хорошо.

Я считаю, что это очень хорошо, что площадка появилась. Я хожу раз в две недели. Занимаюсь на турниках, брусьях, на всяких лестницах, барабане. Очень хорошо здесь.

Владимир Болтенков, председатель Дещенского сельского исполнительного комитета:

Установка заняла примерно около месяца. Имеется шесть элементов, полный комплекс для занятия спортом. Она предназначена для жителей агрогородка и школьников, для проведения физкультуры и для развития спорта. Мы ежегодно стараемся устанавливать по одной площадке.