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В Узденском районе установили новую воркаут-площадку

16 сентября 2025 14:18
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В агрогородке Дещенка установили новую воркаут-площадку. Современный объект расположился возле местной школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Узденском районе установили новую воркаут-площадку-2

Здесь есть все необходимое оборудование для развития различных групп мышц, особое внимание уделили безопасности – на площадке уложили специальное покрытие. Заниматься спортом здесь могут все желающие, к слову, локация уже пользуется популярностью у любителей активного отдыха.

В Узденском районе установили новую воркаут-площадку-4

Тут разнообразные есть тренажеры. Очень нравится. Когда есть перемена в школе, можно выйти позаниматься. Мы очень рады, тут очень хорошо.

В Узденском районе установили новую воркаут-площадку-6

Я считаю, что это очень хорошо, что площадка появилась. Я хожу раз в две недели. Занимаюсь на турниках, брусьях, на всяких лестницах, барабане. Очень хорошо здесь.

В Узденском районе установили новую воркаут-площадку-8

Владимир Болтенков, председатель Дещенского сельского исполнительного комитета:
Установка заняла примерно около месяца. Имеется шесть элементов, полный комплекс для занятия спортом. Она предназначена для жителей агрогородка и школьников, для проведения физкультуры и для развития спорта. Мы ежегодно стараемся устанавливать по одной площадке.

В Узденском районе установили новую воркаут-площадку-10

Только в агрогородке Дещенка уже открыто пять воркаут-зон. В 2026 году запланирован ввод в эксплуатацию еще одной площадки для детей младшего возраста.

# Владимир Болтенков # воркаут

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