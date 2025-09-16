Муравейко про «Запад-2025»: наши подразделения получают самую современную и совершенную информацию

Стратегическое учение «Запад-2025». Завершение основной активной фазы не означает окончания маневров: они продолжаются до полного возвращения техники и личного состава на места постоянной дислокации. Итоги учения будут подводиться после анализа всех действий соединений и частей. Впрочем, уже сейчас военное руководство отмечает накопленный опыт и важные результаты, которые дают основания для серьезных выводов о подготовке армии к современным формам вооруженной борьбы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из финальных и наиболее зрелищных эпизодов стола посадка штурмовиков Су-25 на участок автомобильной дороги. Пилоты выполнили задачу в сложных погодных условиях, после чего вновь поднялись в воздух для удара по условным целям. Этот эпизод показал готовность белорусских и российских ВВС действовать вне аэродромной инфраструктуры, при этом сохраняя боеспособность.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

В числе знаковых – это такие мероприятия, как планирование и рассмотрение применения не стратегического ядерного оружия, оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом. Наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая механически и автоматически внедряют в свою боевую действительность.

Также глава Генерального штаба отметил, что учения стали серьезной проверкой возможностей армии. Войска отработали борьбу с дронами всех типов, безупречно себя проявили себя ракетчики и артиллеристы. Главное достижение – умение солдат и офицеров использовать особенности местности и инфраструктуры, что обеспечивает им преимущество в современных условиях ведения войны.