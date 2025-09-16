На жилой дом в Польше упала ракета F-16, а не БПЛА – Rzeczpospolita

В ночь с 9 на 10 сентября на дом в польской деревне Выржики упала ракета AIM-120 AMRAAM, выпущенная с истребителя F-16. Об этом пишет ТАСС.

По предварительной версии, произошла ошибка наведения, но взрыва избежать удалось.

В прокуратуре пока не подтвердили тип объекта, за разъяснениями обратился президент Польши.

Изначально сообщалось о падении беспилотника, позже армия сообщила об обнаружении нескольких БПЛА и зарегистрировала 19 нарушений границы. Польша начала консультации в НАТО.

Минобороны России заявило, что эти удары были произведены только по украинской территории, и выразило готовность обсудить инцидент.

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