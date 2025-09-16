Первый урожай экспериментального сорта пшеницы получили в Борисовском районе

В Борисовском районе получили первый урожай экспериментального сорта фиолетовой пшеницы. Под нее отвели 20 гектаров. Семена привезли из России. Засеяли экспериментальные участки, по итогу собрали 35 тонн фиолетовой пшеницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изюминка сорта не только в необычном оттенке, но и в пользе. Фиолетовый цвет пшенице придает имеющийся в ее составе природный микроэлемент антоциан. Он способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает зрение, снижает риск развития онкологии.

Николай Хилько, заместитель директора по растениеводству Борисовского комбината хлебопродуктов:

Очень важно иметь в наличии хорошее сырье, то есть хорошую муку с высокими хлебопекарными качествами. Одним из таких хлебопекарных качеств является клейковина. В рамках сотрудничества между Минской и Омской областями было принято решение побывать в Омском аграрном научном центре, где нам предложили взять их сорта пшеницы и высеять у себя на наших полях. Зерно этой пшеницы находится на складе. В дальнейшем производится выпечка опытных образцов, опытные рецепты для получения хлеба.