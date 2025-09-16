Первый урожай экспериментального сорта пшеницы получили в Борисовском районе
В Борисовском районе получили первый урожай экспериментального сорта фиолетовой пшеницы. Под нее отвели 20 гектаров. Семена привезли из России. Засеяли экспериментальные участки, по итогу собрали 35 тонн фиолетовой пшеницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Изюминка сорта не только в необычном оттенке, но и в пользе. Фиолетовый цвет пшенице придает имеющийся в ее составе природный микроэлемент антоциан. Он способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает зрение, снижает риск развития онкологии.
Николай Хилько, заместитель директора по растениеводству Борисовского комбината хлебопродуктов:
Очень важно иметь в наличии хорошее сырье, то есть хорошую муку с высокими хлебопекарными качествами. Одним из таких хлебопекарных качеств является клейковина. В рамках сотрудничества между Минской и Омской областями было принято решение побывать в Омском аграрном научном центре, где нам предложили взять их сорта пшеницы и высеять у себя на наших полях. Зерно этой пшеницы находится на складе. В дальнейшем производится выпечка опытных образцов, опытные рецепты для получения хлеба.
Урожай фиолетовой пшеницы показал высокий процент клейковины. Все это необходимо для производства качественных макаронных и хлебобулочных изделий. Первые опытные партии хлеба из фиолетовой пшеницы планируют представить на областных «Дожинках» в Заславле.