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Первый урожай экспериментального сорта пшеницы получили в Борисовском районе

16 сентября 2025 14:40
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В Борисовском районе получили первый урожай экспериментального сорта фиолетовой пшеницы. Под нее отвели 20 гектаров. Семена привезли из России. Засеяли экспериментальные участки, по итогу собрали 35 тонн фиолетовой пшеницы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый урожай экспериментального сорта пшеницы получили в Борисовском районе-2

Изюминка сорта не только в необычном оттенке, но и в пользе. Фиолетовый цвет пшенице придает имеющийся в ее составе природный микроэлемент антоциан. Он способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает зрение, снижает риск развития онкологии. 

Первый урожай экспериментального сорта пшеницы получили в Борисовском районе-4

Николай Хилько, заместитель директора по растениеводству Борисовского комбината хлебопродуктов:
Очень важно иметь в наличии хорошее сырье, то есть хорошую муку с высокими хлебопекарными качествами. Одним из таких хлебопекарных качеств является клейковина. В рамках сотрудничества между Минской и Омской областями было принято решение побывать в Омском аграрном научном центре, где нам предложили взять их сорта пшеницы и высеять у себя на наших полях. Зерно этой пшеницы находится на складе. В дальнейшем производится выпечка опытных образцов, опытные рецепты для получения хлеба. 

Первый урожай экспериментального сорта пшеницы получили в Борисовском районе-6

Урожай фиолетовой пшеницы показал высокий процент клейковины. Все это необходимо для производства качественных макаронных и хлебобулочных изделий. Первые опытные партии хлеба из фиолетовой пшеницы планируют представить на областных «Дожинках» в Заславле.

# Уборочная кампания

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