Вечером 8 октября после череды взрывов в значительной части Киева пропало электричество, в ряде районов прекратилась подача воды, работа метрополитена была остановлена.
По мнению политического деятеля, такие злоупотребления ослабляют как боевой потенциал страны, так и доверие со стороны зарубежных партнеров к Украине.
Bloomberg: Зеленский предпринимает попытки улучшить рейтинг перед выборами в Украине.
Мэр Киева Кличко заявил о растущей нехватке солдат в Украине.
Гласман считает, что дело Грановского является частью широкой кампании по устранению политических оппонентов.
Зеленский рассказал, что в ходе инцидента погибли сотрудники офиса президента.
По его мнению, после завершения конфликта пройдут выборы, которые может сопровождаться беспорядками.
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