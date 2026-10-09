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Новости по тегу #Виталий Кличко

Зеленский упрекнул Кличко за плохую подготовку Киева к энергетическим сбоям
09 октября 2026 12:55

Зеленский упрекнул Кличко за плохую подготовку Киева к энергетическим сбоям

Кличко резко высказался о коррупции в окружении Зеленского: это яд для страны
09 октября 2026 06:52

Кличко резко высказался о коррупции в окружении Зеленского: это яд для страны

Bloomberg: Зеленский пытается улучшить позиции перед выборами в Украине
18 января 2026 11:15

Bloomberg: Зеленский пытается улучшить позиции перед выборами в Украине

Мэр Киева Кличко заявил о растущей нехватке военных в Украине
12 ноября 2025 09:01

Мэр Киева Кличко заявил о растущей нехватке военных в Украине

В Британии пригрозили Зеленскому разрушить двусторонние отношения
26 октября 2025 18:52

В Британии пригрозили Зеленскому разрушить двусторонние отношения

Зеленский рассказал, что на него пытались совершить покушение
12 февраля 2025 13:08

Зеленский рассказал, что на него пытались совершить покушение

Кличко рассказал, когда закончится конфликт в Украине
11 февраля 2025 12:18

Кличко рассказал, когда закончится конфликт в Украине

Кличко заявил о необходимости новой мобилизации для ротации ВСУ
02 февраля 2024 10:52

Кличко заявил о необходимости новой мобилизации для ротации ВСУ

Пушилин: преемники Зеленского сделают то, что диктует Запад
08 января 2024 11:42

Пушилин: преемники Зеленского сделают то, что диктует Запад

Telegraph: Мэр Лондона отказался передать Украине подлежащие утилизации автомобили
16 декабря 2023 10:50

Telegraph: Мэр Лондона отказался передать Украине подлежащие утилизации автомобили

Мэр Киева Кличко: сегодня речь идет о том, будет ли Украина вообще существовать
03 декабря 2023 10:25

Мэр Киева Кличко: сегодня речь идет о том, будет ли Украина вообще существовать

В Киеве и других областях Украины прогремела череда взрывов
21 сентября 2023 07:51

В Киеве и других областях Украины прогремела череда взрывов