Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром стал Роман Головченко

Новости Беларуси. Президент Беларуси назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси о тех, кто не попадет в новый состав правительства: «Они без работы не останутся, они не враги»

Председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель.

Первым вице-премьером назначен Николай Снопков.

Дмитрий Крутой, который до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации Президента.

Александр Субботин назначен заместителем премьер-министра Беларуси.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.

Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий.

Пётр Пархомчик назначен министром промышленности Беларуси.

Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси.

Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу.

Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома.

Министром ЖКХ назначен Андрей Хмель.