Водителей, не пропускающих «скорую», могут лишить прав

В последнее время стали наблюдаться ДТП с участием карет скорой помощи. То есть люди спешат спасать других людей, другие водители не замечают проблесковых маячков или хотят проскочить. Недавно одна из машин с медиками перевернулась.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Пользуясь случаем, я попросил бы водителей неукоснительно соблюдать данный пункт правил дорожного движения о предоставлении преимущества транспортным средствам оперативного назначения, движущимся с проблесковыми маяками синего цвета. Независимо от направления их движения. Быть внимательными и помнить о том, что помимо моральной стороны, существует и законодательная, которая предусматривает административную ответственность за данное нарушение в виде штрафа вплоть до лишения прав управления. Надо понимать, что карета скорой помощи движется не просто так, а, может, спасая в этот момент кому-то жизнь, и вызвано это крайней необходимостью.