От свободы к зависимости – Евгений Пустовой рассуждает, чем опасны шеринги

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В поисках себя и пути к «селф-мейд» мы утрачиваем хозяйскую жилку. А ведь состоятельность любого самого успешного жителя богатых западных стран оценивается наличием своего клочка земли. От земли оторвались, теперь шеринг «освобождает» нас от собственности. Кстати, умение копить – это признак, прежде всего, состоятельности личности, а затем уже экономической состоятельности. А вот шеринг – это другое. Наживка. Да, машину, самокат, а в пекинском метро даже зонт можно взять в прокат. Смарт в кармане дает безграничные возможности. Но, с другой-то стороны, это маячок, по которому запросто можно отследить всю траекторию твоего движения, твоих покупательских предпочтений. Как говорят эксперты, 300 лайков о вас расскажут больше, чем знает ваша жена.
Экономика совместного пользования, с одной стороны, правильно – «беру только то, что мне нужно, и пользуюсь, пока мне нужно». С другой, это зависимость и от монополистов, и от определенного образа жизни. А шеринг-то очень удобен. Можно арендовать яхты, виллы, комнаты. Все это удобно. И даже в некоторых случаях правильно. Но в целом философия жизни в аренду развивает в нас непостоянство и безответственность.
Хит летнего сезона – прокат самокатов. Камбэк из советского детства в XXI веке. И прям по самому распространенному продукту шеринговой экономики можно судить, как она меняет наши привычки. Самокаты бросают везде, прям под ногами прохожих, на остановках, у входа в магазины. Не свое же, а арендное! Второй момент – контроль за теми, кто является участником малой мобильности. Через смарт-оформление не проверишь состояние человека. А сколько скандальных сюжетов связано с каршерингом автомобилей. Но это Беларусь, и в нашей стране порядок на улицах касается не только чистоты.
Милиционеры и депутаты разрабатывают законодательную новеллу для модной и пока плохо регулируемой шеринг-сферы. Предлагают закрепить обязанность проверки получателей услуг каршеринга на наличие водительского удостоверения и ограничений в праве управления транспортными средствами. Для арендных электросамокатов введут ограничения по их размещению, скоростные ограничения в потенциально опасных местах. А также прогнозируют полный или частичный запрет движения на школьных и университетских территориях, в парках, исторических местах. Законодатели предлагают ввести нормы к оборудованию и оформлению каршеринговых авто и самокатов. Это, что называется, законодательный баланс для минимизации безответственности.
Пустовой: с болью можно наблюдать, как гости из соседних стран обживают хаты бацькоў – наших бацькоў.