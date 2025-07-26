От свободы к зависимости – Евгений Пустовой рассуждает, чем опасны шеринги

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В поисках себя и пути к «селф-мейд» мы утрачиваем хозяйскую жилку. А ведь состоятельность любого самого успешного жителя богатых западных стран оценивается наличием своего клочка земли. От земли оторвались, теперь шеринг «освобождает» нас от собственности. Кстати, умение копить – это признак, прежде всего, состоятельности личности, а затем уже экономической состоятельности. А вот шеринг – это другое. Наживка. Да, машину, самокат, а в пекинском метро даже зонт можно взять в прокат. Смарт в кармане дает безграничные возможности. Но, с другой-то стороны, это маячок, по которому запросто можно отследить всю траекторию твоего движения, твоих покупательских предпочтений. Как говорят эксперты, 300 лайков о вас расскажут больше, чем знает ваша жена.

Экономика совместного пользования, с одной стороны, правильно – «беру только то, что мне нужно, и пользуюсь, пока мне нужно». С другой, это зависимость и от монополистов, и от определенного образа жизни. А шеринг-то очень удобен. Можно арендовать яхты, виллы, комнаты. Все это удобно. И даже в некоторых случаях правильно. Но в целом философия жизни в аренду развивает в нас непостоянство и безответственность.