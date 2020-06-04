Кто и как определяет необходимое количество парковочных мест для инвалидов?

На «горячую линию» СТВ недавно поступил вопрос от телезрителя, связанный с количеством мест для инвалидов на парковках: по какому принципу высчитывается это количество мест?

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Есть ряд нормативно-правовых документов, регулирующих форму, по которой высчитывается наличие и необходимость этих мест. В основном, это составляется при строительстве большого паркинга. 100-200 мест – это порядка 3-4%. Если есть необходимость в обустройстве парковки для инвалидов во дворовых территориях, граждане могут в индивидуальном порядке обращаться в местные администрации. Мы уже в порядке согласования никогда не возражаем.