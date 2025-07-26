Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
У Беларусі асаблівы шарм – светлы і чысты. Я зараз не пра стан вуліц і дарог. А пра тую няўлоўную атмасферу. Хтосьці, кажа пра Беларусь як знаходку савецкай Адысеі. Па-першае, нават пры тым Саюзе мы былі краінай асаблівай – Беларуссю партызанскай. Бо ва ўладзе людзі, прайшоўшы такія іспыты, такое вогнішча, праз якое нават жалеза стала б золатам. Па-другое, у некалькіх пасляваенных пакаленняў была неймаверная прага да жыцця. Так, была нястача, але не было роспачы. То быў час светлых пакояў у новых будынкаў, і светлых позіркаў у неабсяжную даль. Праз багну пракладвалі шашу, беларусы выходзілі з дрыгвы на шлях да зорак. Именно поэтому «Молодость моя, Белоруссия» пробивает на слезу или хотя бы на мурашки по коже.
О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
А чаму так? Чаму ў час неабсяжных гандлёвых цэнтраў, бьюці і бодзі, магчымасцяў для вандровак, камфортнага наваколля і жыцця «па гарадскому» ў вёсках без кароў і вялікіх агародаў людзі настальгіруюць па часах мулявінскіх «Песняроў»? Чаму? Мы ж так камфортна і заможна яшчэ не жылі, прабачце, ніколі за ўсю гісторыю свайго існавання. Ніколі. Ну, так былі гербы, роды, балі. Але ў каго? Зараз дзверы замкаў і палацаў адчынены. Хоць табе Палац Незалежнасці, хоць палац Румянцаў-Паскевічаў. У Беларусі замкі і палацы самыя народныя. А балі? Дык у кожным райцэнтры, у кожнай вёсцы свае дні народзін, апрача таго зараз амаль у кожным горадзе свае фестывалі. Што нам не хапае? Напэўна, стрыманых цяжкасцей. І галоўнае – добрых зносін. Вось за чым едуць у Беларусь турысты, з суседняй Расіі.
От свободы к зависимости – Евгений Пустовой рассуждает, чем опасны шеринги.
Евгений Пустовой:
Эпоха Перабудовы, гайдараўскія рэформы, шокавая тэрапія, дзікі капіталізм знішчылі калектыўную чалавечнасць, а захапленне стасункамі па-заходняму змянілі нібыта правілы паводзін у грамадстве. Калі б нас пра тое сіта адправілі. Што з намі сталася? А запыт на чалавечнасць у людзей застаўся. Вось і едуць у пошуках той няўлоўнай савецкасці ў Беларусь. Але то не савецкасць, то людскасць, якую з беларускіх душ не выдзьмулі перамены. Так у нас, як на Захадзе – чыста, утульна, прыгожа. Але то проста прывабная вокладка. Галоўнае – змест. Чалавечнасць. Асаблівы шарм – светлы і чысты.
Беларус будзе беларусам, пакуль не адарвецца ад зямлі. Я нават не пра неабсяжныя палі альбо бульбяные соткі. Я пра сутнасць. Што аснова, што даражэй – родная зямля альбо заморскі бераг. Таму пасля ўсіх тых наказаў аграбізнесу, кіраўнік краіны адарвецца ад эканомкі і паразважае аб тым галоўным, што знітоўвае чалавека з прыроднымі прафесіямі: у сельскай альбо лясной гаспадарцы. Аб замілаванні роднай прыродай.
Самая лучшая профессия – руководитель хозяйства! Лукашенко посетил агрокомбинат «Заря».
Евгений Пустовой:
Но нас пытаются отучить от земли. Даже так – от собственности. Хотя, с одной стороны, нас ежедневно убеждают жить на маркетплейсах, с другой – отказаться от хозяйского подхода. Вместо хозяев арендаторы. С болью можно наблюдать, как гости из соседних стран радостно обживают хаты бацькоў, наших батьков. Украинцы с радостью идут в хозяйства: там под мирным небом работа, весь спектр социалки и жилье. А белорусы в хостелах ищут приработок на чужой земле.
Русские скупают усадьбы в вымирающих деревнях для отдыха. А нас стращают меры, стимулирующие к покосам травы на родине предков. Бизнесмены из соседних стран пустующие земли превращают в цветущие сады – успешный бизнес. А мы с такой колоссальной государственной поддержкой не можем без контроля Президента уборочную провести. Кстати, очень интересный момент, мы колоссальные бюджетные деньги тратим на мелиорацию, реки оживают. Могли бы хозяйства там сады разбить или, на худой конец, картошку выращивать. Но в мелиорированных землях поля арендуют заезжие воротилы.
Второй момент, неужели кооперация, например, не может к выращиванию продукции привлечь людей на пенсии? Именно под заказ. По всей стране на своих усадьбах активная гвардия любой импорт заместит. А то снова будем китайский чеснок завозить. Нужна обычная система.
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