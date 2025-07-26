Пустовой: с болью можно наблюдать, как гости из соседних стран обживают хаты бацькоў – наших бацькоў

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

У Беларусі асаблівы шарм – светлы і чысты. Я зараз не пра стан вуліц і дарог. А пра тую няўлоўную атмасферу. Хтосьці, кажа пра Беларусь як знаходку савецкай Адысеі. Па-першае, нават пры тым Саюзе мы былі краінай асаблівай – Беларуссю партызанскай. Бо ва ўладзе людзі, прайшоўшы такія іспыты, такое вогнішча, праз якое нават жалеза стала б золатам. Па-другое, у некалькіх пасляваенных пакаленняў была неймаверная прага да жыцця. Так, была нястача, але не было роспачы. То быў час светлых пакояў у новых будынкаў, і светлых позіркаў у неабсяжную даль. Праз багну пракладвалі шашу, беларусы выходзілі з дрыгвы на шлях да зорак. Именно поэтому «Молодость моя, Белоруссия» пробивает на слезу или хотя бы на мурашки по коже. О главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. А чаму так? Чаму ў час неабсяжных гандлёвых цэнтраў, бьюці і бодзі, магчымасцяў для вандровак, камфортнага наваколля і жыцця «па гарадскому» ў вёсках без кароў і вялікіх агародаў людзі настальгіруюць па часах мулявінскіх «Песняроў»? Чаму? Мы ж так камфортна і заможна яшчэ не жылі, прабачце, ніколі за ўсю гісторыю свайго існавання. Ніколі. Ну, так былі гербы, роды, балі. Але ў каго? Зараз дзверы замкаў і палацаў адчынены. Хоць табе Палац Незалежнасці, хоць палац Румянцаў-Паскевічаў. У Беларусі замкі і палацы самыя народныя. А балі? Дык у кожным райцэнтры, у кожнай вёсцы свае дні народзін, апрача таго зараз амаль у кожным горадзе свае фестывалі. Што нам не хапае? Напэўна, стрыманых цяжкасцей. І галоўнае – добрых зносін. Вось за чым едуць у Беларусь турысты, з суседняй Расіі. От свободы к зависимости – Евгений Пустовой рассуждает, чем опасны шеринги.

Евгений Пустовой:

Эпоха Перабудовы, гайдараўскія рэформы, шокавая тэрапія, дзікі капіталізм знішчылі калектыўную чалавечнасць, а захапленне стасункамі па-заходняму змянілі нібыта правілы паводзін у грамадстве. Калі б нас пра тое сіта адправілі. Што з намі сталася? А запыт на чалавечнасць у людзей застаўся. Вось і едуць у пошуках той няўлоўнай савецкасці ў Беларусь. Але то не савецкасць, то людскасць, якую з беларускіх душ не выдзьмулі перамены. Так у нас, як на Захадзе – чыста, утульна, прыгожа. Але то проста прывабная вокладка. Галоўнае – змест. Чалавечнасць. Асаблівы шарм – светлы і чысты. Беларус будзе беларусам, пакуль не адарвецца ад зямлі. Я нават не пра неабсяжныя палі альбо бульбяные соткі. Я пра сутнасць. Што аснова, што даражэй – родная зямля альбо заморскі бераг. Таму пасля ўсіх тых наказаў аграбізнесу, кіраўнік краіны адарвецца ад эканомкі і паразважае аб тым галоўным, што знітоўвае чалавека з прыроднымі прафесіямі: у сельскай альбо лясной гаспадарцы. Аб замілаванні роднай прыродай. Самая лучшая профессия – руководитель хозяйства! Лукашенко посетил агрокомбинат «Заря».