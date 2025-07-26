Литва «выстрелила себе в ногу» – как успех БелАЭС заставил Прибалтику передумать об атомной энергетике

О ценности мирного атома все чаще стали говорить в Прибалтике. Литва, когда-то уничтожившая свою атомную энергетику, сейчас всерьез задумалась о строительстве новой АЭС. Ставку намерены делать на маломощные реакторы. Чтобы оценить возможность их внедрения, в стране создали рабочую правительственную группу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудничать планируют с итальянской компанией, специализирующейся на технологиях малых модульных реакторов нового поколения. Сообщается, что они потенциально могут использовать отработанное ядерное топливо с закрытой Игналинской АЭС.

А теперь давайте вспомним, сколько же было шума со стороны официального Вильнюса по поводу строительства Белорусской атомной электростанции. Какую гибридную войну прибалты развернули против нашей страны, активно призывая международное сообщество заставить нас отказаться от своих планов. Присвоили БелАЭС статус постоянной угрозы. Запугивали свое население, раздавая людям йод и публикуя планы экстренной эвакуации. И что же мы видим теперь? Не прошло и пары лет после окончания строительства нашей станции, а в Прибалтике уже активно ведутся разговоры о том, что атомная энергетика экономически целесообразна и экологически безопасна. Налицо очередной пример двойных стандартов. Видимо, неудачи Литвы в области атомной энергетики вызывают у Вильнюса неподдельную зависть из-за успешной эксплуатации Белорусской АЭС. Однако местным политикам остается лишь кусать локти и горевать об упущенных возможностях. Мы же хорошо помним, как Литва сама «выстрелила себе в ногу». Второй и последний блок рентабельной Игналинской АЭС был остановлен в 2009 году. Такое решение приняли под давлением Брюсселя. Это было одним из требований для принятия страны в Евросоюз. В результате Литва, почти полностью обеспечивавшая себя электричеством, фактически потеряла энергетическую независимость, став заложницей западных поставщиков энергоносителей.