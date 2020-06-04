Хотите предложить ГАИ улучшить что-то на дороге? Пишите сюда

Гость программы «Большой город» – начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы всегда открыты к конструктивному общению с гражданами. И с удовольствием принимаем и рассматриваем все их какие-то предложения и нововведения. Их можно направлять путем отправления каких-то письменных заявлений, обращений либо через электронную почту, либо в ходе личного приема, который я веду еженедельно. Также можно обратиться по телефону. В ходе личного приема задать тот или иной интересующий вопрос либо оставить то или иное предложение, касающееся улучшения условий безопасности дорожного движения на территории Минска.