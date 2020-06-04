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Хотите предложить ГАИ улучшить что-то на дороге? Пишите сюда

04 июня 2020 08:29
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Гость программы «Большой город» начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Мы всегда открыты к конструктивному общению с гражданами. И с удовольствием принимаем и рассматриваем все их какие-то предложения и нововведения. Их можно направлять путем отправления каких-то письменных заявлений, обращений либо через электронную почту, либо в ходе личного приема, который я веду еженедельно. Также можно обратиться по телефону. В ходе личного приема задать тот или иной интересующий вопрос либо оставить то или иное предложение, касающееся улучшения условий безопасности дорожного движения на территории Минска.

Хотите предложить ГАИ улучшить что-то на дороге? Пишите сюда-1

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Есть ли конкретные примеры удачного взаимодействия ГАИ и обычных водителей?

Хотите предложить ГАИ улучшить что-то на дороге? Пишите сюда-4

Сергей Бабич:
Конечно, есть. Это модернизация, реконструкция светофорного объекта, разрыв для разворота и поворота налево на улице Даумана. Никто не знает лучше того маршрута передвижения, чем тот гражданин, который ежедневно, ежечасно пользуется этим направлением.

# ГАИ # общество # Сергей Бабич # Екатерина Забенько

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