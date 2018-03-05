Оскар-2018: «Форма воды» признана лучшим фильмом года

Наградный сезон 2018 года завершился победой взрослой сказки Гильермо дель Торо «Форма воды» на «Оскаре».
Наградный сезон 2018 года завершился победой взрослой сказки Гильермо дель Торо «Форма воды» на «Оскаре».
«Форма воды». Фото: imdb.com
Юбилейная 90-ая церемония вручения наград Американской киноакадемии получилась не такой яркой и размашистой, какой могла бы быть. Шутки ведущего Джимми Киммела были сдержанными, номинантам пришлось сократить свои благодарственные речи, и хоть на сей раз о движении против харрасмента не говорили прямо, его дух все равно витал в зале.
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Джимми Киммел. Фото: Bradley Whitford
Забавных моментов на церемонии было немного, но они присутствовали. В начале вечера Киммел пообещал подарить водный мотоцикл тому, чья речь будет самой короткой, а потом вместе со звездами отправился раздавать разные вкусности ничего не подозревающим зрителям в соседний кинотеатр. Не смог ведущий удержаться и от традиционных шуток про Мэтта Дэймона, которого, к слову, даже не было в зале.
Шутили и объявляющие победителей актеры: Люпита Нионго и Кумэйл Нанджиани иронизировали по поводу своих сложных имен и того, что в Голливуде никто не найдет их родные страны на карте мира. Тиффани Хэддиш и Майя Рудольф превратили свой выход в настоящий стэндап, а вышедшая на сцену на костылях Джоди Фостер шутила, что ногу ей сломала Мерил Стрип. Апофеозом же стало появление вручающих награду за лучший фильм Уоррена Битти и Фэй Данауэй. Пожилым актерам дали шанс «исправиться» после прошлого года. На сей раз классики Голливуда все сделали правильно.
Сэм Рокуэлл. Фото: REUTERS
Самым большим сюрпризом церемонии стало практически полное игнорирование главного фильма сезона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Социальная драма получила лишь две актерские награды для Фрэнсис МакДорманд и Сэма Рокуэлла, а вот режиссер картины Мартин МакДона остался ни с чем. Мало того, что его картина проиграла главную награду вечера, так еще и приз за лучший сценарий, который был практически у него в руках, отдали самому спорному из номинантов «Прочь».
Фрэнсис МакДорманд. Фото:REUTERS
Триумфатор же церемонии – Гильермо дель Торо. Мексиканский режиссер не только получил персональную награду, но и стал обладателем статуэтки за лучший фильм. Победитель в главной номинации до последнего оставался загадкой, но «Форме воды» на финише удалось обойти конкурентов.
Гильермо дель Торо. Фото: Kevin Winter/Getty Images
Не остались мексиканцы обделенными и в анимации. Мультфильм «Тайна Коко» ожидаемо получил награду как лучший анимационный фильм, но Академия отметила еще и песню из него. Это стало неожиданностью – очевидным фаворитом в этой номинации весь сезон была композиция «This is me» из «Величайшего шоумена».
Эллисон Дженни. Фото: Fox News
Долгожданный и давно заслуженный «Оскар» достался Гари Олдману. Роль Уинстона Черчилля помогла восстановить справедливость и сделала английского актера лауреатом главной кинонаграды мира. Персональной награды удостоились и гримеры, которые для фильма «Темные времена» превратили Олдмана в копию Черчилля. Забавное совпадение: несколько лет назад точно такие же награды достались картине «Железная леди», где Мерил Стрип сыграла другого известного британского премьер-министра – Маргарет Тэтчер.
Гари Олдман. Фото: The Telegraph
Рекорд установил 89-летний Джеймс Айвори. Классик британского кино получил свой первый «Оскар» за лучший адаптированный сценарий для картины «Зови меня своим именем». Айвори стал самым пожилым лауреатом награды за все девяносто лет ее существования.
Джеймс Айвори. Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images
Российская картина «Нелюбовь» предсказуемо уступила приз за лучший иностранный фильм чилийской драме о трансгендере «Фантастическая женщина». Но без внимания «русская» тема на «Оскаре» не осталась – награду за документальный фильм получила лента «Икар» о международном допинг-скандале.
Тиффани Хэддиш и Майя Рудольф. Фото: Getty Images
Изысканный фильм Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» остался без существенных наград. Картину отметили лишь за лучшие костюмы, что вполне логично для картины о кутюрье.
Фэй Данауэй и Уоррен Битти. Фото: Fox News
Забавным моментом церемонии стала победа короткометражного мультфильма «Dear Basketball». Награду за него получил легендарный баскетболист Коби Брайант.
Все актеры-победители. Фото: THR
Полный список лауреатов «Оскара» выглядит следующим образом:
Лучший фильм − «Форма воды»
Лучший режиссер – Гильермо дель Торо («Форма воды»)
Лучший актер – Гари Олдман («Темные времена»)
Лучшая актриса – Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Лучшая актриса второго плана – Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Лучший оригинальный сценарий – «Прочь»
Лучший адаптированный сценарий – «Зови меня своим именем»
Лучший анимационный фильм – «Тайна Коко»
Лучший фильм на иностранном языке – «Фантастическая женщина» (Чили)
Лучший документальный фильм – «Икар»
Лучшая операторская работа – «Бегущий по лезвию 2049»
Лучший монтаж – «Дюнкерк»
Лучшая музыка – «Форма воды»
Лучшая песня – «Remember me» («Тайна Коко»)
Лучший звук – «Дюнкерк»
Лучший звуковой монтаж – «Дюнкерк»
Лучшие визуальные эффекты – «Бегущий по лезвию 2049»
Лучшая работа художника-постановщика – «Форма воды»
Лучший грим и прически – «Темные времена»
Лучший дизайн костюмов – «Призрачная нить»
Лучший художественный короткометражный фильм – «The Silent Child»
Лучший документальный короткометражный фильм – «Heaven is a Traffic Jam on the 405»
Лучший анимационный короткометражный фильм – «Dear Basketball»