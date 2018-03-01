Кинопремьеры 1 марта: неделя русского кино

Весна начинается с уникальной недели в кинопрокате – практически все премьерные фильмы наступающего уикенда российского производства. Причем все эти картины совершенно разные по жанру, производству и бюджету! Разбавит «русскую неделю» драма с Джеймсом МакЭвоем и Алисией Викандер. «Со дна вершины» реж. Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев

Фото: kinopoisk.ru

Молодые парни Лёша и Костя лучшие друзья и непримиримые соперники: они оба занимаются горнолыжным спортом и оба влюблены в девушку Лину. И в спорте, и в делах сердечных победителем обычно выходит Алексей, но однажды в жизни парня происходит страшная трагедия, которая лишает его не только дружбы и любви, но и гор. Только сила духа и помощь близких помогут героям преодолеть все испытания и приведут каждого из них к собственной победе. К Олимпийским играм российские кинематографисты готовили сразу несколько картин о зимних видах спорта. Некрасивая ситуация с дисквалификацией сборной не помешала этим фильмам выйти в прокат, хоть и сбила общий пафос вокруг лент (последствия этого события уже ощутил на себе мюзикл «Лёд»). «Со дна вершины» достаточно оригинальный фильм – во всем мире картины про горнолыжный спорт можно пересчитать по пальцам – но у него слишком большая вероятность попасть в немилость зрителей. Олимпиада закончилась, показанные в фильме события не воспевают былые победы подобно «Движению вверх», а полностью выдуманы, даже главные роли в нем играют не большие звезды, а начинающие артисты. Картина может завлечь в кинотеатры поклонников Владимира Вдовиченкова, Сергея Никоненко и Нонны Гришаевой, но стоит знать, что все эти артисты работают на подхвате – первый план целиком отдан молодежи. «За гранью реальности» реж. Александр Богуславский

Фото: kinopoisk.ru

Главный герой Майкл – талантливый и сообразительный молодой человек, который зарабатывает на жизнь ловкими аферами в казино. Однажды удача изменяет герою. По ту сторону игрового стола оказывается соперник со сверхспособностями, но хозяева казино не разбираются в ситуации и ставят Майкла на «счетчик». Парень не отчаивается и затевает самую дерзкую аферу в своей жизни: он собирает команду суперигроков, в которую входят разного рода экстрасенсы. С такими друзьями у Майкла появляется не только шанс отыграться, но и отомстить обыгравшему его сопернику. Международный проект, снятый российским режиссером с русскими актерами в Италии на английском языке. Роли в фильме сыграли Евгений Стычкин, Аристарх Венес, Любовь Аксенова, Сергей Астахов, но зрителей в кинотеатры привлекают не ими, а сыгравшим антагониста Антонио Бандересом, вынесенного на постере на первый план. Эти фантастические «11 друзей Оушена» – самая сомнительная премьера недели, но для для просмотра боевика, в которых глупость граничит с крутостью «За гранью реальности», подходит идеально. «Купи меня» реж. Вадим Перельман

Фото: kinopoisk.ru

Талантливая студентка филфака Катя получает грант на учебу во Франции. Но жажда приключений берет верх, и вместо изучения архивов русской эмиграции Катя выбирает поездку в Абу-Даби вместе с группой модельного агентства. Уже в Эмиратах девушка понимает, что ее и других моделей привезли в экзотическую страну не как моделей, а в качестве элитных проституток. Катя устраивает скандал, группу высылают обратно в Москву, но героиня не возвращается в университет, а селится на съемной квартире с двумя другими девушками. Опытные подруги начинают обучать наивную Катю охоте на богатых мужчин и жизни за их счет. Режиссера Вадима Перельмана в США знают куда лучше, чем у нас. В 2003 году он дебютировал с прекрасной картиной «Дом из песка и тумана», номинированной сразу на три «Оскара», а потом снял крайне симпатичный фильм «Мгновения жизни» с Умой Турман. В последние годы режиссер работал над российскими сериалами, а фильм «Купи меня» стал его русскоязычным полнометражным дебютом. У Перельмана хватило смелости и таланта сделать на достаточно щекотливую тему не социальную психологическую драму, а неплохую комедию, которая не оправдывает своих героинь. Девушки в фильме не вызывают ни капли сочувствия, да и не нуждаются в нем – зритель два часа наблюдает за тем, как три предприимчивые подруги ищут приключения и выпутываются из мелких неприятностей. Эмпатию это зрелище развить не способно, но зато развлекает отлично. «Мешок без дна» реж. Рустам Хамдамов

Фото: kinopoisk.ru

Витязь бредет через лес и натыкается на место странного преступления – в непроходимой чаще убит царевич, его спутница изнасилована и избита, а неподалеку он находит разбойника, который в ужасе зализывает раны. Богатырь берет злодея в плен, но по его рассказу восстановить события не получается, версия девушки ситуацию не проясняет, а вызванный с помощью бабки-ведуньи дух мертвого царевича еще больше путает витязя... Всю эту историю Великому Князю рассказывает таинственная женщина, которая предлагает скучающему правителю сложить воедино все детали пазла. Уникальный артхаусный эксперимент, выполненный в черно-белой манере. Готическая сказка сделана в стилистике русского народного фольклора, но самое смешное в фильме то, что за историей о богатырях и князьях скрывается ремейк хорошо известного в мире фильма – «Росемона» Акиры Куросавы! Правда, разглядеть в «Мешке без дна» классическую картину будет сложно, но это идет фильму Хамдамова только в плюс – его лента смотрится свежо и интересно, а прием «фильма в фильме» еще никогда не был выполнен с такой изобретательностью и фантазией. В Минске «Мешок без дна» выходит в ограниченный прокат, но это не повод игнорировать фильм – это самая интересная премьера недели, если не всего месяца. «Погружение» реж. Вим Вендерс

Фото: imdb.com