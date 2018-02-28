Как выглядели номинированные на «Оскар» актеры на своих первых церемониях

До «Оскара-2018» остались считанные дни. Весь мир готовится узнать имена лучших из мира кино в этом году, а номинированные актеры готовятся к выходу на главную ковровую дорожку. Из двадцати претендующих на актерские награды артистов, двенадцать уже становились номинантами «Оскара» (некоторые даже побеждали). Мы решили вспомнить этих звезд во время из первых церемоний Американской киноакадемии и сравнить с тем, как они выглядят сейчас. Мерил Стрип

1979/2018. Фото: Ron Galella/WireImage/Getty Images; Trae Patton/NBC

Далекий 1979 года. Мерил впервые номинируется на «Оскар» за роль второго плана в драме «Охотник на оленей». Спустя сорок лет у актрисы уже три награды Американской киноакадемии и рекордная 21-ая номинация за «Секретное досье». Дэниел Дэй-Льюис

1990/2018. Фото: Bill Nation/Corbis/Getty Images; Rob Kim/Getty Images

В 1990 году Дэй-Льюис получил свой первый «Оскар» за фильм «Моя левая нога». Сейчас он единственный трехкратный лауреат «Оскара» за лучшую мужскую роль и величайший актер нашего времени. В этом году Дэниел номинируется за «Призрачную нить». Фрэнсис МакДорманд

1997/2018. Фото: Dave Lewis/REX/Shutterstock; Frederick M. Brown/Getty Images

В 1997 году Фрэнсис получила свой первый «Оскар» за картину «Фарго», вторую награду ей может принести драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Спустя двадцать лет МакДорманд все такая же обаятельная и непосредственная. Дензел Вашингтон

1990/2018. Фото: Ron Galella/WireImage/Getty Images; Valerie Macon/AFP/Getty Images

Первая номинация на «Оскар» для Дензела Вашингтона тоже превратилась в награду. Фильм «Слава» принес ему статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. В этом году он номинируется за главную роль в «Роман Израэл, Esq.» Сирша Ронан

2008/2018. Фото: Jeff Vespa/WireImage/Getty Images; John Salangsang/REX/Shutterstock

Десять лет назад тринадцатилетняя Сирша получила номинацию за роль второго плана в драме «Искупление». Сегодня 23-летняя девушка номинируется на главную кинонаграду уже в третий раз за роль в комедии «Леди Бёрд». Уиллем Дефо

1987/2018. Фото: Ron Galella, Ltd./WireImage/Getty Images; Steve Ranitz/WireImage/Getty Images

Свою первую номинацию на «Оскар» Дефо заработал за военную драму Оливера Стоуна «Взвод» еще в далеком 1987. Третью номинацию в этом году ему принесла независимая картина «Проект «Флорида». Салли Хокинс

2014/2018. Фото: Jason Merritt/Getty Images; Billy Farrell/BFA/REX/Shutterstock

Впервые на «Оскар» талантливая британская актриса была номинирована всего четыре года назад. Тогда она претендовала на награду лучшей актрисе второго плана за роль в фильме Вуди Аллена «Жасмин». Сегодня Салли номинируется уже как ведущая актриса в картине «Форма воды». Вуди Харрельсон

1997/2018. Фото: Dave Lewis/REX/Shutterstock; Kevin Winter/Getty Images

Харизматичный Вуди Харрельсон впервые был номинирован на «Оскар» за роль не менее яркой личности – основателя порнографического журнала «Hustler» в фильме Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта». Золотой статуэтки у Вуди все еще нет, но драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» принесла ему уже третью номинацию на нее. Октавия Спенсер

2012/2018. Фото: Dan MacMedan/WireImage/Getty Images; Jordan Strauss/Shutterstock

«Дайте насладиться моментом! Возможно, это единственный раз, когда я нахожусь в этом зале!» − сквозь слезы говорила Октавия Спенсер, получая в 2012 году «Оскар» за фильм «Прислуга». Она оказалась неправа – спустя пять лет у актрисы уже третья номинация на награду Академии. В этом году за «Форму воды». Гари Олдман

2012/2018. Фото: Michael Buckner/Getty Images; Alberto E. Rodriguez/Getty Images

В это трудно поверить, но в этом году Гари Олдман номинируется на «Оскар» всего во второй раз. Причем его первая номинация была совсем недавно – в 2012 году за триллер «Шпион, выйди вон!» В этом году справедливость восторжествует и Олдман получит заслуженную награду за фильм «Темные времена». Лучше поздно, чем никогда. Ричард Дженкинс

2009/2018. Фото: Frazer Harrison/Getty Images; Frazer Harrison/Getty Images

В 2009 году впервые на «Оскар» был номинирован талантливый и разноплановый актер Ричард Дженкинс. Тогда награду ему мог принести фильм «Посетитель», за который его признали лучшим актером Московского кинофестиваля. В 2018-ом Дженкинс номинирован за «Форму воды». Кристофер Пламмер

2010/2018. Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images; Trae Patton/NBC Photo Bank/Getty Images