6 фактов о Джимми Киммеле, ведущем церемонии «Оскар-2017»

Новости США. 26 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 89 церемония церемония вручения наград премии «Оскар». В начале декабря 2016 года стало известно, что ее ведущим станет известный американский комик и телеведущий Джимми Киммел. «Для меня большая честь быть выбранным ведущим этой премии», – сказал Киммел во время записи своего шоу Jimmy Kimmel Live! Президент Американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс заявила, что «Джимми обладает качествами всех великих ведущих. Он знает, кто он есть, он знает аудиторию, и он может быть капитаном этого корабля. Мы очень рады, что он согласился принять участие в нашем шоу».

Джимми Киммел. Фото: Randy Holmes

Мы собрали 6 фактов о профессиональной и личной жизни Джимми Киммела. 1. Уже 14 лет является ведущим шоу «Jimmy Kimmel Live!» Эта программа выходит вечером на телеканале ABC. Его первая серия была показана в 2003 году и с тех пор это одно из самых главных юмористических шоу США. Киммел приглашает гостей к себе в студию, беседует с ними, разыгрывает скетчи. Он быстрее всех реагирует на повестку дня, записывая свое шоу. Стоит отметить, что оно популярно не только на телевидении, но и в интернете – у канала Jimmy Kimmel Live! на YouTube около 8,9 миллионов подписчиков, а количество общих просмотров всех видео перевалило за 4 миллиарда.

С Опрой Уинфри. Фото: Karen Neal

2. Издевается над Мэттом Деймоном Самым узнаваемым и даже вирусным скетчем на шоу Киммела стали их взаимоотношения с актером Мэттом Деймоном. В 2003 году ведущий закончил шоу, извиняясь перед Мэттом Деймоном за то, что время программы заканчивается, а беседы с актером не было. Это переросло в традицию шоу – до сих пор Деймон не может попасть на Jimmy Kimmel Live! в качестве гостя. Ведущий и актер снимают друг про друга шутливые клипы, Деймон дрался с «соведущим» и напарником Киммела – парковщиком Гильермо. А в 2013 году актер пробрался на шоу, похитил Киммела и захватил его место в кадре. После этого были выпуски, где противники вместе посещают семейного психолога, где Деймон пытается попасть на шоу под костюмом своего друга – Бена Аффлека. А на церемонии «Эмми», когда программа Киммела не взяла награду, Деймон поднялся на сцену и несколько минут шутил над ведущим.

Мэтт Деймон занял место Джимми Киммела. Фото: Randy Holmes

Думаем, что противостояния Дэймона и Киммела не закончились, потому что Мэтт так и не добился своей цели за 14 лет. 3. В его шоу есть рубрика, куда приходил даже президент Обама Постоянной рубрикой на шоу Киммела стала «Mean Tweets» – знаменитости читают гадкие записи о себе в интернете и камера снимает их реакцию. Гостями разных выпусков становились Джордж Клуни, Кристоф Вальц, Марго Робби, Кейт Бланшетт, Шон Пенн. О популярности рубрики говорит еще и то, что однажды гостем студии стал даже президент США Барак Обама.

Джимми Киммел и Барак Обама. Кадр: Jimmy Kimmel Live / YouTube

4. Старадает нарколепсией Это потеря контроля над состояниями сна и бодрствования. Часто человек может внезапно заснуть. Сам Джимми Киммел прокомментировал в интервью журналу Esquire свое состояние так: «По правде говоря, я бы предпочел иметь нарколепсию, чем не иметь ее. Когда я совершаю рейс в Лас-Вегас, я засыпаю, прежде чем самолет взлетает и просыпаюсь после того, как он приземлился. Я всегда очень близок к состоянию сна [зевает]».

5. Отец троих (а в перспективе четверых) детей У Джимми Киммела трое детей. Двое – Кэти и Кевин от первого брака с художником Джиной Киммел. Младшая дочь ведущего Джейн родилась от второго брака со сценаристкой Молли МакНирли. Киммел нечасто выставляет личную жизнь напоказ в социальных сетях, но для дочери делает исключение и иногда постит их совместные фото и видео. Во время благодарственной речи по случаю его назначения ведущим премии «Оскар» Джимми Киммел признался, что счастлив, потому что готовится стать отцом в четвертый раз. Но пол будущего малыша родители не хотят узнавать – желают, чтобы это было сюрпризом. Джимми Киммел, телеведущий:

Моя жена носит под сердцем нашего ребенка. Мы уже сделали ультразвуковое обследование, но оно кажется нам довольно странным, ведь создается ощущение, что вы шпионите за ребенком.

Джимми Киммел с младшей дочерью. Фото: jimmykimmel