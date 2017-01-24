«Ла-Ла Ленд» повторил успех «Титаника»: у фильма 14 номинаций на Оскар

Новости США. 24 января американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар - 2017». Мюзикл «Ла-Ла Ленд», которому пророчили рекордное количество номинаций, оправдал все ожидания –

картина претендует на 14 наград в 13 номинациях.

До «Ла-Ла Ленда» такое число номинаций было только у двух фильмов – драмы 1950 года «Все о Еве» и фильма-катастрофы 1997 года «Титаник».

Мюзикл 32-летнего американского режиссера Дэмьена Шазелла сможет побороться за Оскар в номинациях «большой пятерки» – за лучший фильм, режиссерскую работу, оригинальный сценарий, лучшего актера и актрису.

Однако даже при самом удачном раскладе

создатели «Ла-Ла Ленда» не смогут собрать все 14 наград,

потому что в категории «Лучшая песня» фильм представлен дважды – композициями «Audition» и «City of Stars».

Также «Ла-Ла Ленд» представлен на премии в номинациях лучший композитор, оператор, художник-постановщик, дизайн костюмов, монтаж, монтаж и сведение звука.

Повторит ли «Ла-Ла Ленд» свой успех премии «Золотой глобус» на Оскаре можно будет узнать 26 февраля.

Автор: Шкет Елизавета