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«Я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели»: факты о Мэтте Деймоне

27 января 2017 14:46
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Новости США. Почти на месяц раньше, чем в России, в белорусский прокат вышел новый боевик «Великая стена» китайского режиссера Чжана Имоу. Главную роль в этом фильме о фантастической версии постройки стены сыграл Мэтт Деймон.

Мэтт Деймон

является одним из самых востребованных актеров Голливуда,

он лауреат премии «Оскар», которую получил в 28 лет, снимался в одной из всемирно популярных франшиз-боевиков про агента ЦРУ Джейсона Борна, а в актерской среде еще слывет примерным семьянином.

«Я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели»: факты о Мэтте Деймоне-1

Мэтт Деймон с женой. Фото: Frazer Harriso

Мэтт Деймон не разделяет мировой интерес к своей персоне и утверждает, что в жизни он очень скучный человек. После работы – домой, любимое времяпрепровождение – с женой и четырьмя дочерьми. По его словам, «мы с Лучаной выработали правило «двух недель». Это значит, что я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели. Если что, они просто едут вместе со мной. Собирается огромное количество чемоданов, баулов разных, и мы все вместе, включая няню и моего помощника, отправляемся в дорогу. Правило работает четко, без сбоев. Нам не нужны драмы в жизни. Их кругом и так слишком много».

«Я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели»: факты о Мэтте Деймоне-4

Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг». Фото: Miramax Pictures

В одном интервью актер сказал, что «тот, кто захочет запечатлеть на камеру мою ежедневную жизнь, умрет от скуки. Вот Мэтт дома, учит роль. Вот Мэтт вышел из дома, изучает книги в местной библиотеке. Вот Мэтт возвращается домой и ложится спать. Мэтт спит».

Свой «Оскар» Деймон получил не в актерской номинации, а за «Лучший оригинальный сценарий» к фильму «Умница Уилл Хантинг» вместе со своим лучшим  другом – Беном Аффлеком. Это было в 1998 году.

«Я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели»: факты о Мэтте Деймоне-7

С Беном Аффлеком. Фото: gettyimages

Бен Аффлек, актер:
Из-за успеха, который свалился на нас так рано, мы не могли реально оценить ситуацию, это было как галлюцинация. А мне 24 года и я только-только начинаю осознавать что-то в жизни и ужасно было бы забыть то внимание, которым тебя одарили на церемонии «Оскар», когда ты еще не имеешь никаких перспектив в жизни. Получить эту награду было огромной честью. И позже я стал ценить это гораздо больше.

Несмотря на три номинации на премию за фильмы «Марсианин», «Непокоренный», «Умница Уилл Хантинг»,

за актерские заслуги Деймон статуэтку еще не получил.  

«Я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели»: факты о Мэтте Деймоне-10

Мэтт Деймон на шоу Джимми Киммела. Фото: Randy Holmes

Судя по всему, актер обладает хорошим чувством юмора и стальными нервами. Потому что уже более 13 лет он терпит издевательства Джимми Киммела, который все не может пригласить его на свое шоу в качестве гостя. 

Им даже пришлось сходить к семейному психологу, где Киммел пообещал, что позовет Деймона, но после приема обещание не было сдержано. Ведущий и актер публично высмеивают друг друга в клипах, которые моментально становятся вирусными.

«Я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели»: факты о Мэтте Деймоне-13

Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Фото: Warner Bros.

Мэтт Деймон публично заявлял, что его нет в социальных сетях, а все аккаунты под его именем – фейки. Актер рассказывал, что пытается предостеречь своих дочерей от опасностей, которые ждут их в социальных сетях. Притом 46-летний мужчина не яростный противник интернета, но объясняет, что детей лучше предупредить, потому что с ним несколько лет назад случилась история.

Мэтт Деймон, актер: 
Подходит ко мне женщина, называет меня запросто «Мэтт» и разговаривает со мной как со старым знакомым. А я ее вспомнить, хоть убей, не могу. Хотя меня многие люди с улицы по имени называют  просто потому что видели меня в кино. И встречался я с тысячами людей  на съемках, во время промотуров. Поэтому я спокойно ей говорю: «Простите, я не могу вас вспомнить». А у нее аж вся кровь с лица схлынула. И в тот момент, как она спросила «У вас есть страничка в Фейсбуке?», я понял, что кто-то ее разыграл. Я извинился, сказав, что у меня нет страничек в социальных сетях и я в жизни не был на Фейсбуке. Она была в ужасе, просто убита. До сих пор не могу тот случай забыть. Кто-то воспользовался этой женщиной, прикрывшись моим именем, чуть ли не виртуальный роман умудрился с ней завести! Потом мне сказали, что в Фейсбуке зарегистрировано целых 10 Мэттов Дэймонов! Не хочу, чтобы кто-то поступил так же с моей дочерью.

«Я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели»: факты о Мэтте Деймоне-16

Фото: Christopher Polk

Мэтт Деймон не любит говорить в интервью о своей благотворительной деятельности, предпочитая дело слову. Однако актер является учредителем фонда, который обеспечивает чистой питьевой водой жителей засушливых регионов Африки. Еще Мэтт Деймон – спонсор компании, которая борется с бедностью в странах третьего мира. Поддерживал инициативу, которая помогала улучшить качество жизни детей во всем мире.

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино

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