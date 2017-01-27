«Я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели»: факты о Мэтте Деймоне

Новости США. Почти на месяц раньше, чем в России, в белорусский прокат вышел новый боевик «Великая стена» китайского режиссера Чжана Имоу. Главную роль в этом фильме о фантастической версии постройки стены сыграл Мэтт Деймон. Мэтт Деймон является одним из самых востребованных актеров Голливуда, он лауреат премии «Оскар», которую получил в 28 лет, снимался в одной из всемирно популярных франшиз-боевиков про агента ЦРУ Джейсона Борна, а в актерской среде еще слывет примерным семьянином.

Мэтт Деймон с женой. Фото: Frazer Harriso

Мэтт Деймон не разделяет мировой интерес к своей персоне и утверждает, что в жизни он очень скучный человек. После работы – домой, любимое времяпрепровождение – с женой и четырьмя дочерьми. По его словам, «мы с Лучаной выработали правило «двух недель». Это значит, что я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели. Если что, они просто едут вместе со мной. Собирается огромное количество чемоданов, баулов разных, и мы все вместе, включая няню и моего помощника, отправляемся в дорогу. Правило работает четко, без сбоев. Нам не нужны драмы в жизни. Их кругом и так слишком много».

Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг». Фото: Miramax Pictures

В одном интервью актер сказал, что «тот, кто захочет запечатлеть на камеру мою ежедневную жизнь, умрет от скуки. Вот Мэтт дома, учит роль. Вот Мэтт вышел из дома, изучает книги в местной библиотеке. Вот Мэтт возвращается домой и ложится спать. Мэтт спит». Свой «Оскар» Деймон получил не в актерской номинации, а за «Лучший оригинальный сценарий» к фильму «Умница Уилл Хантинг» вместе со своим лучшим другом – Беном Аффлеком. Это было в 1998 году.

С Беном Аффлеком. Фото: gettyimages

Бен Аффлек, актер:

Из-за успеха, который свалился на нас так рано, мы не могли реально оценить ситуацию, это было как галлюцинация. А мне 24 года и я только-только начинаю осознавать что-то в жизни и ужасно было бы забыть то внимание, которым тебя одарили на церемонии «Оскар», когда ты еще не имеешь никаких перспектив в жизни. Получить эту награду было огромной честью. И позже я стал ценить это гораздо больше. Несмотря на три номинации на премию за фильмы «Марсианин», «Непокоренный», «Умница Уилл Хантинг», за актерские заслуги Деймон статуэтку еще не получил.

Мэтт Деймон на шоу Джимми Киммела. Фото: Randy Holmes

Судя по всему, актер обладает хорошим чувством юмора и стальными нервами. Потому что уже более 13 лет он терпит издевательства Джимми Киммела, который все не может пригласить его на свое шоу в качестве гостя. Им даже пришлось сходить к семейному психологу, где Киммел пообещал, что позовет Деймона, но после приема обещание не было сдержано. Ведущий и актер публично высмеивают друг друга в клипах, которые моментально становятся вирусными.

Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Фото: Warner Bros.

Мэтт Деймон публично заявлял, что его нет в социальных сетях, а все аккаунты под его именем – фейки. Актер рассказывал, что пытается предостеречь своих дочерей от опасностей, которые ждут их в социальных сетях. Притом 46-летний мужчина не яростный противник интернета, но объясняет, что детей лучше предупредить, потому что с ним несколько лет назад случилась история. Мэтт Деймон, актер:

Подходит ко мне женщина, называет меня запросто «Мэтт» и разговаривает со мной как со старым знакомым. А я ее вспомнить, хоть убей, не могу. Хотя меня многие люди с улицы по имени называют – просто потому что видели меня в кино. И встречался я с тысячами людей – на съемках, во время промотуров. Поэтому я спокойно ей говорю: «Простите, я не могу вас вспомнить». А у нее аж вся кровь с лица схлынула. И в тот момент, как она спросила «У вас есть страничка в Фейсбуке?», я понял, что кто-то ее разыграл. Я извинился, сказав, что у меня нет страничек в социальных сетях и я в жизни не был на Фейсбуке. Она была в ужасе, просто убита. До сих пор не могу тот случай забыть. Кто-то воспользовался этой женщиной, прикрывшись моим именем, чуть ли не виртуальный роман умудрился с ней завести! Потом мне сказали, что в Фейсбуке зарегистрировано целых 10 Мэттов Дэймонов! Не хочу, чтобы кто-то поступил так же с моей дочерью.

Фото: Christopher Polk