Оскар-2018: наряды звезд и самое интересное с красной ковровой дорожки

Сегодня стали известны имена обладателей наград Американской киноакадемии. Сезон завершен, в этом году нас ждут новые, не менее интересные картины, за которые мы будем болеть уже на 91-ой церемонии «Оскар» в 2019 году.

Лучший фильм года вы узнаете здесь.

Сейчас мы предлагаем вам посмотреть на гостей 90-ой церемонии вручения наград Киноакадемии. Полюбоваться самыми красивыми платьями, посмотреть, как сейчас выглядят ваши любые звезды и, возможно, узнать о них что-то новенькое.