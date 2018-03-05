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Оскар-2018: наряды звезд и самое интересное с красной ковровой дорожки

05 марта 2018 08:50
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Сегодня стали известны имена обладателей наград Американской киноакадемии. Сезон завершен, в этом году нас ждут новые, не менее интересные картины, за которые мы будем болеть уже на 91-ой церемонии «Оскар» в 2019 году. 

Лучший фильм года вы узнаете здесь

Сейчас мы предлагаем вам посмотреть на гостей 90-ой церемонии вручения наград Киноакадемии. Полюбоваться самыми красивыми платьями, посмотреть, как сейчас выглядят ваши любые звезды и, возможно, узнать о них что-то новенькое. 

Главные фильмы «Оскара-2018» (читайте здесь). 

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Мерил Стрип # Гари Олдман # Пол Томас Андерсон # Оскар-2018

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